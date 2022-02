A BBC ukrajnai tudósítójának otthona is megsemmisült az egyik kijevi bombatámadásban

Nem mindennapi pillanatok zajlottak le a minap a BBC stúdiójában. A vendég Olga Malchevska, a BBC ukrajnai tudósítója volt, akiről kiderült: az egyik olyan kijevi lakóházban nőtt fel, amelybe bomba csapódott. Mint mondta, amikor csütörtökön beleegyezett, hogy a műsor vendége lesz, nem gondolta, hogy helyi idő szerint hajnal háromkor arra ébred majd Londonban, hogy az otthona megsemmisült.

A műsorból kiderült: szülei biztonságban vannak, óvóhelyen húzzák meg magukat, így nem voltak a házban.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.

We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.

Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA

— Karin Giannone (@KarinBBC) February 25, 2022