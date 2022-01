Saját polgárait is megfigyelhette a Pegasus-kémszoftverrel Izrael

A Calcalist izraeli üzleti lap szerint az izraeli rendőrség az ország saját állampolgárait is megfigyelhette a Pegasus-szoftver segítségével, ráadásul a műveleteket bírósági felügyelet és az adatok felhasználásának ellenőrzése nélkül hajthatták végre – írta meg kedden délután a Guardian című brit lap.

Az NSO kémszoftverét a cikk szerint legalább egy helyi polgármesterrel, a Benjamin Netanjahu volt miniszterelnök ellen szervezett politikai tiltakozások vezetőivel és korábbi kormányzati alkalmazottak szemben is bevethette az izraeli rendőrség.

A Haaretz izraeli napilap egy birtokukba került számla másolat alapján állítja, hogy az NSO csoport 2013-ban 2,7 millió sékelt (több mint 270 millió forintot) számlázott ki az izraeli rendőrségnek, valószínűleg a program alapváltozatáért.

Noha számos hír napvilágot látott eddig is az izraeli NSO csoport által fejlesztett és külföldi kormányoknak eladott Pegasus szoftverrel való visszaélésekről, az most merült fel először, hogy a lehallgatásoknak izraeli célpontjai is voltak.

Az NSO vezető tisztségviselői ugyanakkor korábban azt állították, hogy a szoftvert nem engedélyezték izraeli és amerikai telefonszámok elleni használatra. Cikk ugyan nem említi az erre vonatkozó forrásait, de állítják, hogy a kémprogram használatára vonatkozó parancsokat vezető hivatalnokok adták ki, és a rendőrség elektronikus lehallgatási szakemberei hajtották végre.

Az izraeli törvények értelmében csak az ország belföldi hírszerző ügynöksége, a Shin Bet jogosult bírósági végzés nélkül ilyen mobiltelefonos műveleteket végrehajtani, a lehallgatáshoz pedig a Shin Bet vezetőjének vagy a főügyészi hivatalnak a jóváhagyása szükséges. Az izraeli rendőrségnek ilyen jogosultsága nincs, vagyis ahhoz, hogy mobiltelefonokat hallgassanak le, bírósági végzést kell kérniük.

A hírek szerint a rendőrség egy jogi kiskaput használhatott, miszerint a technológia nem tartozik az Izraelben érvényben lévő törvények hatálya alá. Az izraeli rendőrség közleménye, bár tagadta, hogy indokolatlan lehallgatást folytattak volna, arról nem beszéltek, hogy a Pegazust használták-e lehallgatásra.

A rendőrség természetesen nem kíván nyilatkozni az általa használt eszközökről. Ennek ellenére továbbra is határozottan, minden rendelkezésünkre álló eszközzel, a fizikai és online térben is fel fogunk lépni a bűnözés, azon belül is a szervezett bűnözés ellen lakosság biztonságának és vagyonának védelme érdekében

– áll az izraeli rendőrség közleményében.

Az izraeli közbiztonsági miniszter, Omer Barlev nyilatkozata szintén a jogosulatlan lehallgatás kérdésére összpontosított, mondván, „a rendőrségen nem volt gyakorlat a titkos lehallgatás vagy eszközökbe való behatolás bírói jóváhagyás nélkül”. A hírek szerint a rendőrség mindenesetre először 2013-ban szerezte meg a Pegasus szoftvert, amelyet aztán 2015-ben kezdtek el használni.

Az NSO az aggasztó hírek megjelenése után közleményét adott ki, ebben megismételte azt a régóta hangoztatott állítását, hogy nincs beleszólásuk abba, az ügyfeleik miként használják fel az általuk fejlesztett kémprogramokat.