Kicsinálja a Kanári-szigetek homokdűnéit a sok szex

A kanos látogatók nem tartják tiszteletben az élővilágot, a gyíkok lenyelik az óvszereiket.

A Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek egyik tagján, Gran Canarián a túlzott turizmus egy speciális formája ütötte fel a fejét. Ugyanis a turisták szétszexelik a Dunas de Maspalomas nevű tájvédelmi körzetet, ahol csodálatos vándorló homokdűnék vannak – írja a CNN.

A dűnék közt növényzet is megbújik, és az egészet elég rosszul érinti a sok turista, akik közül ráadául sok szeretkezni is akar a helyszínen. A látogatók letapossák a csak itt megtalálható különleges növényeket, kis fészkeket építenek maguknak, amiket körbe is kerítenek, és persze dobják el a szemetüket: cigit, óvszert, wc-papírt, zsebkendőket és göngyöleget. Természetesen az ürítést is itt végzik el az emberek.

Fonák módon a legeldugottabb helyszínek a legnépszerűbbek, ezeken elég sok szemetet és ürüléket találtak a terepet bejáró kutatók. Még a látogatók elől teljesen elzárt, szigorúan védett területeken is találtak 56 szexhelyszínt. Sok méretes helyi hüllőt is holtan találtak már, mert torkukon akadt a lenyelt óvszer. Patrick Hesp, a jelenségről jelentést író egyik kutató így fogalmazott: