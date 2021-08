Nyoma veszett egy fehérorosz újságírónak, miután a hatóságok razziát tartottak nála

Több kollégájánál is házkutatást tartottak.

Házkutatásokat tartottak szerdán a fehérorosz hatóságok a BelaPan független hírügynökség munkatársainál, amit azzal indokoltak, hogy az érintettek a közrendet durván sértő cselekményeket készítettek elő – közölte Aljakszandr Zajcev, a BelaPan helyettes főszerkesztőjére hivatkozva a Naviny.by internetes portál.

Zajcevtől elvették a mobiltelefonját, a számítógépe merevlemezét és újságíró-igazolványát, őrizetbe azonban nem vették, és nem írt alá a hatóságok előtti kötelező megjelenésről szóló papírt sem. Átkutatták Irina Levsina főszerkesztő otthonát is, illetve a hírügynökség más munkatársainál is volt razzia, egyiküket kihallgatásra bevitték a rendőrkapitányságra is.

Közben a Reuters már arról ír, hogy Levsinának nyoma veszett a nála tartott házkutatás után.

A Naviny.by szerint a hírügynökség szerkesztősége elérhetetlen, a hatóságok pedig nem adtak ki semmilyen hivatalos tájékoztatást az intézkedésről.

Fehéroroszországban azóta tombol belpolitikai válság, hogy tavaly augusztusban az országot 27 éve vezető Aljakszandr Lukasenka nyomasztó fölénnyel nyerte az elnökválasztást. A fehérorosz ellenzék szerint meghamisították az eredményeket, ezért tömegtüntetések kezdődtek az országban, amelyeket a karhatalmak brutálisan levertek. Azóta az ellenzéki több prominens személye is külföldre menekült, köztük a Lukasenka ellen induló, a választások esélyesének tartott Szvjatlana Cihanouszkaja is.

Májusban pedig egy ellenzéki aktivistát, Raman Prataszeviszet és barátnőjé Szofija Szapegát vették őrizetbe egy Ryanair-gép fedélzetéről, miután a fehéroroszr légtérben bombariadóra hivatkozva eltérítették az Athén és Vilnius között közlekedő járatot. Prataszevics elhurcolása hatalmas felháborodást eredményezett a nemzetközi politikában, aminek hatására az Európai Unió és az Egyesül Államok is szankciókat léptetett életbe Fehéroroszországgal szemben.