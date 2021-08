Délről és keletről is növekedni látszik a migrációs nyomás

Több mint hétszáz embert mentettek ki Líbia és Málta partjainál a mentőhajók egyetlen hétvége alatt –írja az Euronews az SOS Mediterranee segélyszervezet közlésére hivatkozva. A segélyszervezet közölte, hogy az Ocean Viking hajója szombat óta hat műveletet hajtott végre nemzetközi vizeken, ezek közül az utolsó akcióban százhat embert mentettek meg a máltai partoknál, miután a Sea Watch német segélyszervezet riasztotta őket.

A legfiatalabb túlélő, akit ebben a műveletben megmentettek, mindössze három hónapos.

The SAR team on #OceanViking just rescued 106 people from an overcrowded wooden boat in distress in the Maltese SRR.



The distress case was first spotted by #SeaWatch3.



The youngest survivor rescued in this operation is just 3 months old. We now have 555 survivors on board. pic.twitter.com/AzPH8n9CTN