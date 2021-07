Egy éve ilyenkor: vascsövekkel, botokkal, késekkel esett egymásnak két család Érden

Mint mindig, most is mutatjuk, mi érdekelte olvasóinkat leginkább tavaly ilyenkor.

Schobert Norbert egy rádióinterjúban elmondta, lánya jelenlegi párjával nagyon elégedett, de korábban volt olyan fiú, aki nagyon nem volt szimpatikus neki.

Volt egy olyan fickó, aki nem megfelelőképpen bánt a lányommal, nem úgy beszélt vele, ahogy illik beszélni. Nem volt tisztelettudó, nekem se nézett soha a szemembe. Olyan volt a kézfogása, mintha az ember döglött gyíkot fogna

– részletezte Schobert, aki ennek ellenére nem tiltotta el a fiútól Larát, de az utcájukból azért száműzte.

Két ember életveszélyes, három súlyos, hét ember pedig könnyebb sérülést szenvedett egy csütörtök esti halálos kimenetelű érdi tömegverekedés során. A rendőrfőkapitány-helyettes beszámolója szerint egy Pest megyei és egy Fejér megyei család tagjai estek egymásnak. Több gáz- és riasztófegyverből leadott lövés is eldördült a balhé során, de nem ezek okozták a sérüléseket.

A hagyományos és a távoktatást ötvöző hibrid tanításra kell felkészülni szeptembertől – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában egy éve. A műsorban felidézték, hogy Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár korábban azt mondta, remélhetőleg hagyományosan, normál munkarendben lehet elkezdeni az új tanévet, de arra is fel kell készülni, hogy esetleg ismét digitális oktatásra kell átállniuk az iskoláknak a koronavírus-járvány miatt.

Ismét hallatott magáról az egyik leghíresebb ikerpár. A nőket ezúttal a This Morning című brit reggeli tévéműsorban szólaltatták meg: Anna és Lucy perthi otthonukból jelentkeztek be, és többi közt elmesélték, hogy egyszerre szeretnének szülni: azonos időben végzett petesejtfagyasztás és mesterséges megtermékenyítés után szeretnék együtt végigcsinálni a várandósságot is.

Ahogy a műsorban mondták:

Mindent egyszerre szeretnénk megtapasztalni az életben. Egyszerre halunk meg, együtt öregszünk – így lesz ez.

Július végén Orbán Viktor közösségi oldalán osztott meg egy fotót, amelyből kiderült, megszületett negyedik unokája. János Fülöp egy fővárosi kórházban jött a világra. A szülés komplikációktól mentes volt, így édesanyjával a szülés után két nappal már el is hagyták a kórházat.