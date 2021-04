A Szkripal-mérgezés orosz gyanúsítottjai állhattak a cseh lőszerraktár 2014-es felrobbantása mögött

Épp akkor jártak Csehországban, amikor a két emberéletet követelő robbanás történt.

Szombat este tizennyolc orosz diplomatát utasítottak ki Csehországból, akik a cseh hatóságok szerint az orosz titkoszolgálatoknak dolgoztak.

A miniszterelnök, Andrej Babis szerint a kiutasítás konkrét oka: erősen megalapozott a gyanú, hogy az orosz titkossszolgálatok képviselőinek szerepük volt egy dél-morvaországi lőszerraktárban, Vrbeticében, 2014 októberében és decemberében történt robbanásokban. Babis a diplomaták kiutasításról tájékoztatta Milos Zeman cseh államfőt, aki szerinte teljes mértékben egyetértett az intézkedéssel. Az MTI tudósítása szerint a kiutasított orosz diplomatáknak 48 órájuk van Csehország elhagyására.

A dél-morvaországi Vrbeticében, egy régi gyártelepen kialakított raktárakban 2014-ben több nagyobb robbanás történt, melyek következtében két személy meghalt, és komoly anyagi károk keletkeztek. Később a Vrbeticében tárolt, fel nem robbant lőszert más helyre szállították. A rendőrség a robbanások ügyét szándékos veszélyeztetésként vizsgálta. A robbanások következtében három környékbeli falu több száz lakosát kellett kitelepíteni.

A BBC vasárnapi cikke szerint előkerült olyan bozonyíték, ami szerint ugyanaz a két orosz férfi köthető a 2014-es robbanáshoz, akiket az orosz ex-titkosszolga, Szergej Viktorovics Szkripal megmérgezésével is gyanúsítottak. A két férfi Ruszlan Bosirov és Alekszandr Petrov néven fordult meg a Szkripal-gyilkosság idején Angliában, és ugyanezen a Csehországban is eltöltöttek pár napot, épp a robbanás idején. A BBC egy harmadik szálat is behoz a történetbe, ami magyarázhatja, miért vehetne részt az orosz titkosszolgálat egy cseh lőszerraktár felrobbanásában. Az egyik ember, aki ott tárolt lőszert egy bolgár fegyverkereskedő, Emilian Gebrev volt, aki Oroszországgal konfliktusban álló országokkal is kereskedett, feltehetően Ukrajnával is. Gebrev fél évvel a csehországi robbanás után többször is rejtélyes betegség döntött le a lábáról, de az ügyében csak a 2018-as Szkripal-merénylet után kezdtek el mérgezésre gyanakodni. Boszirov és Petrov mellett egy harmadik orosz, Szergej Fedotov is érkezett Salisburybe Szkripal megmérgezése előtt, és ő 2015-ben Bulgáriában tartózkodott, épp azokban a napokban, amikor Gebrevet feltehetően megmérgezték.