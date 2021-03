Közel 850 ezer embert oltottak be egy nap alatt a britek

A felnőtt brit lakosság több mint fele már be van oltva, legalább egyszer.

A vasárnap közzétett legfrissebb adatok alapján csaknem 850 ezer embert oltottak be az azt megelőző 24 órában a koronavírus elleni vakcinával Nagy-Britanniában. A brit oltási kampány kezdete óta ez az eddigi napi rekord – írja az MTI.

A szombaton nulla órakor véget ért 24 órában 752 308 első vakcinadózist és 91 977 második adagot adtak be. Így az előző egy napban beadott oltási adagok együttes száma 844 285. Boris Johnson brit miniszterelnök és Matt Hancock egészségügyi miniszter korábban magasabb számot közölt, ám azt a skót adatok pontosítása miatt lefelé kellett korrigálni.

A brit oltási kampány december 8-i kezdete óta azonban így is messze ez a legmagasabb eddigi napi oltási szám. Ráadásul vasárnap a harmadik olyan nap egymás után, amikor oltási rekordról számolt be a brit kormány: a pénteken nulla órakor zárult 24 órában 660 276, a szombaton nulla órakor véget ért egy napban 711 156 oltást adtak be az első és a második dózisokkal együtt.

A brit egészségügyi minisztérium vasárnapi közlése szerint az első oltási dózist eddig 27 630 970-en, a másodikat 2 228 772-en kapták meg. Így az eddig beadott oltások száma az első és a második dózissal együtt megközelíti a 30 milliót Nagy-Britanniában.

A brit statisztikai hivatal (ONS) becslése szerint Nagy-Britanniának jelenleg hozzávetőleg 52,7 millió felnőtt lakója van, így a vasárnapig beadott több mint 27,6 millió első oltási adag azt jelenti, hogy a 18 év feletti korosztálynak több mint a fele megkapta a koronavírus elleni oltást.

A brit kormány célkitűzése az, hogy április 15-ig az 50 év feletti korcsoport mindegyik tagja, július végére a teljes brit felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni oltásnak legalább az első adagjából.

A brit egészségügyi minisztérium vasárnap ismertetett adatsora szerint az elmúlt egy hétben 38 185 koronavírus-fertőzést azonosítottak szűrővizsgálatokkal, 1773-mal, 4,4 százalékkal kevesebbet az egy héttel korábbi azonos időszakban kimutatott új fertőződések számánál.

Ugyanebben az időszakban 3267 beteget kellett kórházba szállítani, 931-gyel, 22,2 százalékkal kevesebbet, mint egy héttel korábban. Vasárnap 33, a vasárnap zárult egy hétben 640 páciens halt meg a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegségben. Ez azt jelenti, hogy a halálozások heti száma 375-tel, 36,9 százalékkal csökkent az előző héttel összevetve.

A mostani nagy-britanniai járványhullám januári tetőzésének idején voltak olyan időszakok, amikor naponta 1300-nál több halálesetről és ugyancsak naponta 60-70 ezer újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzésről számoltak be a brit egészségügyi hatóságok.