Romániában interaktív térképen mutatják az oltópontokat

Orbán Viktor péntek reggeli interjújában elismerte, hogy gondok vannak az oltási rendszerrel. Elmondta: eddig a háziorvosok hívták be a betegeket, most azonban tömegesen oltanak, és „át kell állni az adatalapú oltásra”, viszont az adatalapú oltásnál „ha az adatok nem stimmelnek, akkor sajnos semmi nem stimmel”. Emiatt fordult elő, hogy olyan embereket hívtak be, akiket már beoltottak, vagy olyan helyre hívnak be valakit, ami nagyon távol esik a lakóhelyétől.

A kormányzati tájékoztató honlapon nem sokkal később az a szöveg jelent meg, hogy:

Az erre a hétvégére meghirdetett tömeges oltási akció technikai hibák miatt elmarad

– majd törölték a mondatot, így most kérdés, hogy elmarad-e, avagy nem.

Visszatérve az „adatalapú oltásra”: Romániában például így néz ki a honlap, amin keresztül ezt intézik. Itt egy interaktív térképen lehet követni, hogy melyik oltóponton mennyi hely van még, a regisztrációról rögtön érkezik sms és email visszajelzés, és az országba érkező vakcina területi szétosztását is nyomon lehet követni.

És akkor egy Orbán Viktor idézet:

Ma egy általános, országos, egy-két nap alatt történő átoltásnak a föltételei megvannak

– ezt még december 18-án, az első vakcinaszállítmány érkezése előtt mondta a miniszterelnök, ma pedig a tömeges oltás leállítása merült fel.