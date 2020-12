Biztonsági kamera rögzítette a futár őrületes táncát, azóta már milliók látták a neten

Karácsonykor ki vagyunk éhezve a vidám, szívmelengető jelenetekre, de ezt nem csak a Reszkessetek, betörők! vagy Igazából szerelem ezerötszázhuszonharmadik újranézésével érhetjük el. Itt van például az alig egy perces videó a Rhode Island-i Amazon-futárról, aki egy karácsonyi csomag kiszállítása közben olyan táncot lejtett, hogy azóta is csodájára jár az internet népe.

– írta a Twitteren az @iamclaudiusjr nevű felhasználó, közzétéve a biztonsági kamera által rögzített felvételt, amelyen a távozó futár önfeledt koreográfiáját csodálhatjuk meg.

Can someone help me find this man who delivered my mom’s package in Providence…he deserves a Christmas bonus✊🏾😂 #PVD pic.twitter.com/v10h8Crrp4

— Claudius (@iamclaudiusjr) December 23, 2020