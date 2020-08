Orbán megenyhült: a csehek még jöhetnek turistáskodni

Szeptember 1-jével új határátlépési szabályokat vezet be a kormány a koronavírus terjedése miatt, ezek értelmében külföldi állampolgárok csak nagyon speciális esetekben léphetnek be az országba.

Az egyik ilyen speciális eset például, ha valaki külföldi focista, temetésre jön, vagy hozzátartozóját ápolni érkezik. Orbán Viktor a határzár előtt pár órával pedig tett még egy kivételt:

jöhetnek Magyarországra a csehek is.

Mindez Szijjártó Péter posztjából derült ki, aki elutazott főnökével a szlovéniai Bledbe, ahol részt vettek a 15. Bled Stratégiai Fórum nemzetközi konferencián.

Ma Bledben Andrej Babiš cseh miniszterelnök azt kérte Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, hogy azok a cseh állampolgárok, akik szeptemberre már lefoglalták magyarországi szállásukat, továbbra is beutazhassanak Magyarországra. Az új szabályozás kitárgyalása során a biztonsági garanciákat megkaptuk, így öt napnál nem régebbi negatív teszteredmény esetén holnaptól is beengedjük azokat a cseh állampolgárokat, akik már korábban szállást foglaltak maguknak Magyarországon

– közölte a külügyminiszter.

Tehát a csehek nem csak abban lesznek világszámok, hogy egyedül ők léphetnek be turistáskodni szeptember 1-jétől Magyarországra, de a helyzetük még annyival is könnyebb lesz, hogy nekik elfogadják a hozott koronavírus-teszteket is, míg még a magyar állampolgároktól is csak a Magyarországon elvégzetteket fogadják el.

Így a cseh háztartásokban ma nem az hangzott el, hogy „Chci zpátky moje peníze!”, hanem az, hogy „Moc děkuji, Viktor Orbán”!

Kiemelt kép: Szijjártó Péter/Facebook