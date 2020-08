Fosztogatás, majd több órás lövöldözés volt Chicagó üzleti negyedében

Tömeges fosztogatás kezdődött, amely órákon át tartó lövöldözésbe torkollott Chicagóban, ahol helyi idő szerint hétfő délelőtt több mint száz embert vettek őrizetbe. A város elegáns üzleti negyedében randalírozók ablakokat törtek be, üzleteket fosztottak ki és nekitámadtak a kivonuló rendőröknek.

Looters walking around calmly with stolen merchandise in Chicago last night. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/EdRdLtQAr6



A helyi rendőrség vezetője, David Brown hangsúlyozta: nem szervezett tüntetésről volt szó, ezek kifejezetten köztörvényes bűncselekmények voltak. A rendőrségi vezető elmondta: a bűnözőkkel folytatott tűzharcban 13 rendőr sebesült meg, és biztonsági őrök, valamint járókelők is belekeveredtek a lövöldözésbe, közülük senki nem sebesült meg.

A rendőrség mintegy 400 rendőrt vezényelt ki a belvárosba, ahol – a közösségi médiában megjelent, ellentmondásos információkat követően – autókaraván igyekezett, és a gépkocsikból is lövéseket adtak le a rendőrökre.

Az Egyesült Államok több nagyvárosában az elmúlt hónapokban elharapódzott a bűnözés. A The Wall Street Journal című napilap a napokban terjedelmes elemzést közölt e városok közbiztonsági helyzetéről, és megállapította, hogy az idén meredeken emelkedett a gyilkosságok száma: az 50 legnagyobb városban 24 százalékkal nőtt a gyilkosságok aránya, és jelentősen nőtt a fegyveres bűncselekmények száma is.

Az elemzés kiemelte Philadelphiát, Detroitot, az új-mexikói Albuquerque-t, a wisconsini Milwaukee-t, a missouri Kansas Cityt, az ohiói Clevelandet és Chicagót, amelyet közbiztonsági szempontból az egyik legrosszabb helyzetben lévő nagyvárosként jelölt meg. Chicagóban július 26-áig 433 gyilkosságot követtek el.

Több rendőrségi szakembert és kriminológust megkérdezve a lap megjegyezte: a megnövekedett bűnözés a koronavírus-járványnak is betudható.

Hundreds of people smashed windows, stole from stores and clashed with police overnight in Chicago’s Magnificent Mile shopping district and other parts of the city’s downtown. https://t.co/qNOYk3yQlG pic.twitter.com/lUOzgUmhmM

— ABC News (@ABC) August 10, 2020