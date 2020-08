Trump: Mindenki segíteni akar Libanonnak

Az amerikai elnök részt vesz a nemzetközi videós donorkonferencián.

Donald Trump a Fehér Házban bejelentette, részt vesz a Libanon megsegítésére szervezendő, vasárnapra tervezett nemzetközi videós donorkonferencián.

Mindenki segíteni akar

– fogalmazott az amerikai elnök, megemlítve, hogy erről péntek délután telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia államfővel. Délután a Twitteren már arról is hírt adott, hogy telefonon beszélt a libanoni államfővel is. Trump arról is beszélt, hogy orvosok, ápolónők és mentősök is útnak indultak Bejrútba.

Az Egyesült Államok csütörtökön indította első segélyszállítmányát a robbanás sújtotta Bejrútba. Három katonai repülőgép élelmiszert, gyógyszert, palackozott vizet szállított.

Az MTI emlékeztet rá, pénteken az amerikai kormány nemzetközi fejlesztési hivatala tudatta, hogy 15 millió dollár értékű segélyt küld a libanoni fővárosba. Az amerikai szállítmány 50 ezer ember számára három hónapra elegendő élelmiszert és gyógyszert tartalmaz.

