Magyar szál a másfél tonnás nyitrai drogfogásnál

A megrendelő egy pozsonyi fiktív cég lehetett, amelyet egy magyar stróman irányított.

A vámosok július elején jelentették be, hogy csaknem 1,5 tonna kábítószert foglaltak le Nyitrán. A Mexikóból csempészett drog értékét 2 milliárd euróra becsülték. A Paraméter most a SME című lap alapján azt írja, a rekordméretű drogfogás siker, ám a bejelentés meghiúsította a címzettek leleplezését.

Most vizsgálják a vámosok akcióját. A kamion útját kontrollált szállítmányként kellett volna addig követni, míg meg nem érkezik a címzetthez. Mivel lekapcsolták, erre már nem volt mód, ezért köztisztviselői feladatok ellátásának elmulasztása miatt ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárás.

A szállítási dokumentumokból kiderül, melyik cég volt a megrendelő, de a SME nem közölte a cég nevét, mert az ügyészség szerint a széles körű tájékoztatás veszélybe sodorhatja a nyomozást vagy emberek életét.

Az már az első információkból kiderült, a kamiont egy bolgár gyökerekkel rendelkező magyar állampolgár cége rendelte. A vállalkozás székhelye a pozsonyi belvárosban van. A címre több céget is bejegyeztek, más-más magyar állampolgárságú személyekkel az ügyvezetői poszton.

A SME szerint az érintett cég tulajdonosa, egyben ügyvezetője is magyar állampolgár, de valószínűleg csak stróman, tavaly ősszel lett ügyvezető, akkor változott a cég neve, székhelye is. A cég 2013 és 2018 között volt aktív, tavaly már nem, de van egy weboldala is, amely szerint az acéliparban tevékenykedik.

A magyar férfi Szlovákiában más cégben nem szerepel, de neve felbukkan egy olyan prágai cégnél is, amelyet az ottani Pénzügyi Hatóság megbízhatatlanként jelölt meg.

Kiemelt kép: Finančná správa / Facebook