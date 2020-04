Merkel vitaorgiának titulálta a lazításokról folyó beszédet

Hétfőtől a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozásokkal kapcsolatban lazítanak néhány területen Németországban. Egyes tartományok újra megnyitnák a társadalmi és a gazdasági élet számos színterét, erre reagálva a német kancellár „vitaorgiát" kiáltott. Merkelt még az sem nyugtatja meg, hogy egyre szélesebb körben írják elő a maszkviseletet a kötelező távolságtartás mellett.

Maszk

Ami eddig csak egyes városokban volt kötelező, most már egy egész német tartományban előírás: Szászországban hétfőtől a boltokban és a tömegközlekedésben mindenkinek maszkot kell viselnie. Valószínű, hogy előbb vagy utóbb, de egész Németországra érvényes lesz ez az előírás, Angela Merkel kancellár is ezt jövendöli, ráadásul a politikai vezetők szerint ez most is „erősen ajánlott”. Egyelőre azonban kérdéses, hogy van-e elég maszk, és pontosan az sem tisztázott, melyik fajtából kellene elegendőnek lennie.

Szászország fővárosában, az 550 ezer lakosú Drezdában az első napon, hétfőn ki is osztottak 20 ezer maszkot, amelyekért többszáz méter hosszan álltak sorban az emberek, miközben nem mindenki tartotta be a másfél méteres távolságot – számolt be róla a Spiegel. Vagyis már az első nap felmerült, hogy miként jussanak a lakosok a maszkokhoz, amikből Peter Altmaier szövetségi gazdasági miniszter szerint

Németországban a lakosságnak évi 8–12 milliárd darabra lenne szüksége.

Milyenre? A szászoknál, valamint Mecklenburg-Előpomerániában és Bajorországban olyan egyszerű maszkot követelnek meg a hatóságok, amely egyszerre fedi az orrot és a szájat, ami akár házilag is készíthető, végső esetben pedig egy sál vagy kendő is megfelel. Attól nem véd meg, hogy megfertőződjünk, de arra legalább jó, hogy másokat ne fertőzzünk meg, ha mi már elkaptuk a vírust. Az egészségügyi védőmaszkokat, amelyek megakadályozzák a megfertőződést is, Németországban az egészségügyi dolgozóknak tartják fenn.

De tényleg beválik a maszkkötelezettség? Úgy tűnik. A türingiai egyetemi városban, Jurában már április 9-étől, vagyis csaknem két hete kötelező a maszkviselet, azóta nem regisztráltak új koronavírusos esetet. Thomas Nitzsche polgármester arról beszélt, hogy ez ugyan nem csupán a maszkviselésnek köszönhető, de biztos, hogy volt szerepe benne. Ő egyébként a tapasztalatokból úgy lája, hogy nem kell orvosi védőmaszk, elég egy otthon készített is a védelemhez.

Szászország példáját egyre több tartomány követte, a már említett Bajorországon és Mecklenburg-Előpomeránia mellett Türingia (itt péntektől) Baden-Württemberg, Hamburg (ezekben hétfőtől kötelező) és Schleswig-Holstein is. Kedd estig a 16 tartományból 12-ben vezették be a kötelező maszkviseletet.

Korábban Merkel arról beszélt, hogy nem szövetségi kérdés a maszk kötelezővé tétele, arról az egyes tartományoknak kell határozniuk, de megfelelő körülmények között megvéd a fertőzéstől, ezért biztosítani kell, hogy mindenkinek elérhető legyen.

Lazítás

A maszkviselés kötelezővé tételének megfontolása nagyjából azzal egyidőben történt, hogy múlt héten a kancellár és a tartományok vezetői a sok hetes leállás után megegyeztek pár pár könnyítésben. Így a 800 négyzetméter alatti boltok nyitva lehetnek most hétfőtől, vagyis 20-ától, ahogy mérettől függetlenül az összes gépkocsi- és kerékpár-kereskedés, valamint könyvesbolt. Az iskolák május 4-étől újra megnyithatnak, de csak fokozatosan, először az érettségiző osztályok, majd azok, amelyek jövőre végeznek, illetve a felsős általános iskolai osztályok. Ahol már korábbi időpontban is terveznek vizsgákat, azok is megtarthatók.

Ez olvasható a szövetségi és tartományi kormányok megállapodásában, noha vannak olyan tartományok, amelyek eltérnek ettől. Ez részben azért fordulhat elő, mert az oktatási rendszer – és így az érettségizés rendje, a tanév menete, az iskolarendszer felépítése – elég sokszínű Németországban, ugyanis ezekről tartományi szinten gondoskodnak. Így Berlinben már április 27-én újra elkezdenék az intézményekben a személyes jelentéttel zajló tanítást, ekkor kezdődik itt az érettségi is, de Bajorország is újraindítaná ekkor a középiskolákat a végzősöknek, Észak-Rajna-Vesztfália pedig még korábban, már 23-ától lehetővé tenné a tanítást az utolsó évfolyamon (itt május 12-étől kezdődik el az érettségi a jelenlegi tervek szerint).

Az iskolában zajló oktatás újraindítása azért érdekes, mert Merkel még hetekkel ezelőtt azt mondta, a Leopoldina Német Tudományos Akadémia állásfoglalása nagyon fontos lesz a lazítási intézkedések meghozatalában, márpedig a Leopoldina amellett kardoskodott, hogy az iskolákat alulról felfelé nyissák meg, vagyis először az első 10 osztályban, mert az idősebbeknek (így a felsőoktatásban tanulóknak) egyszerűbb részt venniük a távoktatásban, pontosabban az interneten keresztüli tanításban.

Orgia

A korlátozások lazításáról folyó tárgyalások felbőszítették a német kancellárt, olyannyira, hogy Merkel eléggé ki is kelt magából a CDU elnökségi ülésén.

Nem véletlenül dühös, hiszen a járvány megfékezése egyre látványosabb eredményeket hoz Németországban, és a kancellár ezeket félti. A járványügyért felelős Robert Koch Intézet (RKI) keddi tájékoztatása szerint csak 0,9 a koronavírus reprodukciós száma, vagyis Németországban egy ember statisztikailag kevesebb mint egy embert fertőz meg. Hogy egy alatt is maradjon, az nagyon fontos a kancellár szerint, aki a múlt héten úgy fogalmazott: az e fölötti adatoknál a közeljövőben telítődnének a német kórházak kapacitásai.

Az egy alatti szám a járványügy értékelése szerint önmagában még nem jelenti azt, hogy lazítani kéne az eddigi korlátozásokon.

Az elmúlt hetekben néhány dolgot elértünk. (…) Ez még nem a járvány vége, az esetszámok akár ismét növekedni is kezdhetnek

– nyilatkozta a keddi sajtótájékoztatón az RKI igazgatóhelyettese, Lars Schaade, aki hozzátette, hogy a nemrégiben meghozott lazítások észszerű kompromisszumok, de amíg nincs oltóanyag a vírus ellen, addig továbbra is fenn kell tartani a távolságtartási előírásokat, oltás nélkül nem lehet visszatérni a normalitáshoz.

Merkel pedig még hétfőn pártja vezetőségének értésére adta, hogy az örömre okot adó adatok még nem jelentik egyben azt is, hogy vége a járványnak. A videókonferenciájukon ezt

a nyitásról szóló vitaorgiáknak nevezte

Ami nem hangzik valami szépen magyarul (hát még németül: Öffnungsdiskussionsorgien). Leginkább arra utalt ezzel, hogy egyes tartományokban kicsit meglódult a szekér, és az óvatos lazítás helyett már olyasmivel is foglalkoznak, amelynek még nagyon nem jött el az ideje – legalábbis Merkel szerint. Van, ahol újranyitnak

a bevásárlóközpontok üzletei,

a fodrászok,

a templomok,

a múzeumok, a kiállítóterek,

az állatkertek,

máshol az tervezik, hogy kisebb rendezvényeket,

sporteseményeket a szabad ég alatt újból meg lehet majd rendezni

a következő pár héten belül.

A kancellár attól tart, hogy a korlátozások leépítése miatt a járványnak egy újabb hulláma érkezik, mert az emberek mostantól nem tartják majd be a kapcsolattartási előírásokat. Egy újabb hullámtól nem csak a kancellár fél, egy berlini virológus, a koronavírus alatt a tájékoztatásai miatt népszerűvé vált Christian Drosten is arra hívta fel a figyelmet, hogy egy második hullám jóval erősebb lehet, mint az első.

Merkel orgiás kijelentésén felhorkantak a kritikusai, mert a kancellár olyan dologba szólt bele, ami nem az ő kompetenciája, hanem a tartományoké. Azok a tagállami vezetők is morgolódnak, akiknél nem olyan súlyos a baj, így hamarabb újraindítanák a társadalmi és gazdasági életet (Bajorországban például Schleswig-Holsteinhoz képest négyszer nagyobb a megfertőződés kockázata). Merkel kritikusai azt is felhozzák, hogy ezzel a kancellár az alapvető jogok járvány miatti korlátozását akarja fenntartani, valamint hogy nem tekinti elég felnőttnek a német társadalmat, és úgy tesz, mintha csak ő dönthetné el, mikor lehet vitázni a lazításokról.

