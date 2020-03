A hős olasz orvos az utolsó pillanatig mentette a koronavírusos betegeket

Múlt kedd éjszaka egy comói kórházban meghalt Roberto Stella, a koronavírus-járvány által leginkább sújtott Lombardia tartományban található Varese orvosi szövetségének vezetője, aki az utóbbi hetekben Olaszország egyik legismertebb életmentőjévé vált – számolt be az ANSA olasz állami hírügynökség.

A tudományos életben is jegyzett, a fertőző betegségek szakértőjeként számon tartott Stella az egyik első olyan európai orvos volt, aki a kontinensre leselkedő veszélyre nyilvánosan is felhívta a figyelmet. Stella emellett Busto Arsizio orvosi teamjének első sorában, családorvosként küzdött a betegekért. Március elején a koronavírusra jellemző tünetekkel szállították kórházba, néhány nap múlva már egész Olaszország tudta, hogy elkapta a kórt. Bár az első napokban úgy tűnt, hogy az orvos állapota stabil, Roberto Stella 67 évesen meghalt, koronavírus okozta légzési elégtelenségben. Ő volt az egyik első olasz orvos, aki gyógyítás közben fertőződött meg az új típusú koronavírussal.

— nyilatkozta Silvestro Scotti, Varese orvosi szövetségének elnöke a CNN-nek.

