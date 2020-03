Olaszországban továbbra is napról-napra súlyosabb a helyzet, a The Guardian cikke szerint 25 százalékkal nőtt a halottak száma egy nap alatt. 24 óra alatt 368-an veszítették életüket koronavírus-fertőzés következtében, így már 1809 áldozata van a vírusnak Olaszországban. A fertőzöttek száma is meredeken emelkedik, a tegnapi 21 ezer 157 után ma már 24 ezer 747 koronavírusos beteget diagnosztizáltak.

Brutálisan felgyorsult a koronavírus Európában Olaszországban, Spanyolországban egyre nagyobb számokat látni. Franciaországban sok 50 év alatti van kritikus állapotban. Magyarország számára is a mai volt a legrosszabb nap eddig.

kiemelt kép: afp