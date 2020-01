Egy autós lelőtt két gyereket Amerikában, mert hógolyóval dobták meg autóját

Jelenleg is kórházban ápolják azt a 13 éves fiút és 12 éves lányt, akikre egy ismeretlen autós lőtt szombat este Milwaukee-ban — írta meg a CNN.

A gyerekek egy társaság tagjaként hógolyókkal dobáltak meg közlekedő autókat, amikor az egyik eltalált fehér Toyota vezetője rájuk lőtt. A rendőrség néhány perccel később találta meg a sérült gyerekeket, állapotuk nem életveszélyes.

