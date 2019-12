Felrobbantotta autóját egy brit férfi, amikor a volán mögött rágyújtott egy cigarettára

A forgalomban állt, amikor a „drámai” robbanás történt, ami olyan erős volt, a környéken több ablak is betört.

Véletlenül felrobbantotta saját autóját egy férfi az angliai Halifax városában, amikor a volán mögött ülve rágyújtott egy cigarettára, miután telifújta az autóját légfrissítővel – jelentette a helyi sajtó. A tűzoltóság közlése szerint „jelentős” mennyiségű légfrissítővel fújta tele az autót a sofőr, és az öngyújtó szikrája begyújtotta a hajtógázt, ami robbanást okozott.

A robbanás olyan erős volt, hogy a környéken több üzlet ablaka is betört, a fekete Seat pedig jelentős károkat szenvedett. Ahogy az a tűzoltóság által közzétett fényképen is látszik, a jármű összes ablaka kitört, és a karosszériája is több helyen megrongálódott: az ajtók szétroncsolódtak, a tető felnyílt és a csomagtartó ajtaja is teljesen elgörbült. Az autó darabjai több méternyire távolságra repültek.

Fountian Street in Halifax was closed due to an explosion involving a car on Saturday afternoon, 14th Dec.

Excessive use of an air freshener was the cause. When the driver lit a cigarette the outcome was dramatic. pic.twitter.com/wfk00bf0GG — WYFRS Investigation (@WYFRSFireInvest) December 16, 2019

Egy szemtanú elmondása szerint a sofőr a robbanás után segítség nélkül szállt ki a járműből. A hatóságok közlése szerint a férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett, de azt nem részletezték, hogy pontosan milyeneket.

A rendőrség közlése szerint „sokkal rosszabb is lehetett volna” az eset, és arra figyelmeztették az autósokat, hogy óvatosan bánjanak a légfrissítőkkel.