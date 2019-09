Egy héten belül elvette feleségül az exét, a testvérét és a sógornőjét is

23 házasságot kötött egy kínai család 11 tagja mindössze 2 héten belül, mindezt azért, hogy mindannyian ingyen lakhatáshoz jussanak, írja a CNN.

A kínai állami média beszámolója szerint a csalás úgy kezdődött, hogy egy Pan nevű férfi meghallotta Lishui egyik városrészének kompenzációs programját, melynek lényege, hogy a regisztrált helyi lakosok egy takaros, legkevesebb 40 négyzetméternyi házhoz juthatnak még akkor is, ha nincs saját ingatlanjuk a területen.

Ezt kihasználva Pan gyorsan újranősült exfeleségével, aki azon a területen lakik, majd hat nappal később elváltak. A csaláshoz sorra csatlakozott a többi családtag is: Pan elvette feleségül a lánytestvérét és a sógornőjét is, apja pedig szintén a hozzátartozói kezét kérte meg, és még a saját anyja is igent mondott neki.

Minden esküvő után a városrész lakóiként regisztrálták magukat, aztán elváltak, és jöhetett a következő esküvő, így egyre többen igényelhettek ingyenes lakást.

A hivatalos iratok szerint Pan egy héten belül három házasságot is kötött.

A csalást végül múlt csütörtökön szúrta ki a városrész fejlődéséért felelős bizottság, és rögtön feljelentést tettek a rendőrségen.

A bűncselekményben résztvevő tizenegy családtagot letartóztatták. Négyen még most is őrizetben vannak, a többiek óvadék ellenében távozhattak a rács mögül. Az ügyben jelenleg is tart a nyomozás.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: iStock