Fehér füst töltötte meg egy British Airways repülő utasterét

Evakuálni kellett az utasokat egy British Airways repülőgépről, miután a gép leszállt a spanyolországi Valencia városában, írja a BBC. A légitársaság megerősítette az incidens megtörténtét. A gép Londonból repült a spanyol városba.

A repülő egyik utasa arról számolt be, hogy fehér füst töltötte meg az utasteret, az esetről videó is készült:

SCARE IN THE AIR: Passenger video shows smoke filling cabin of plane shortly before British Airways flight landed in Valencia, forcing travelers to disembark via emergency slides. https://t.co/BBlRkqARHN pic.twitter.com/WGvZ53ImqJ

— ABC News (@ABC) August 6, 2019