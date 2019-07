Megerőszakolták a Krétán megölt tudóst

A rendőrség keddi közlése szerint megerőszakolták azt az amerikai tudóst, aki július elején tűnt el Krétán. Holttestét egy héttel később találták meg mintegy 10 kilométerre onnan, ahol utoljára látták.

A CNN azt írja, hogy az ügyben letartóztatott 27 éves férfi nem csak a gyilkosságot vallotta be, hanem azt is, hogy meg is erőszakolta Suzanne Eatont. Korábban arról írtak a helyi lapok, hogy a férfi kukkoló volt és izgalomba jött, amikor meglátta a nőt, illetve hogy mentális zavarokkal küzdött.

A legfrissebb információk szerint Eatont futás közben vette észre gyilkosa, majd az autójával kétszer elütötte, hogy mozgásképtelenné tegye. Ezt követően a nőt berakta az autója csomagtartójába és ahhoz a II. világháborús bunkerhez vitte, ahol később megtalálták az áldozatot. A testet egy szellőzőaknába dobta és fával fedte el a nyílást. Azt nem tudni, hogy mikrobiológus, aki egy konferenciára érkezett Krétára, még életben volt-e amikor megerőszakolta a tettes.

Kiemelt kép: Facebook