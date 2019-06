Villámcsapás ölt meg egy motorost egy amerikai autópályán

Meghalt egy motoros egy floridai autópályán, miután villám csapott belé – jelentette a helyi sajtó. A 45 éves férfi a 95-ös számú autópályán haladt déli irányba vasárnap, amikor helyi idő szerint délután 3 óra környékén, Orlando közelében a bukósisakjába csapott a villám. Majd utána felborult, és a férfi lerepült a motorról.

A jelenetnek szemtanúja volt egy szolgálaton kívüli virginiai rendőr is – közölték a helyi hatóságok. A floridai autópályarendőrség a Twitter-oldalán tett közzé egy képet a motoros bukósisakjáról, amin égésnyomok és repedések voltak.

This is what’s left of a 45 year old man’s helmet after he was struck by lightning, while riding his motorcycle southbound, on I-95 in Volusia County this afternoon. Unfortunately he did not survive the crash. pic.twitter.com/uFklUPY8r1

— FHP Orlando (@FHPOrlando) June 9, 2019