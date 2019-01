George W. Bush pizzát vitt az őt ingyen őrző testőreinek

Az ötödik hete tartó kormányzati leállás miatt az amerikai titkosszolgálat több ezer alkalmazottja sem kap fizetést.

A lassan egy hónapja tartó leállás példátlan az amerikai történelemben, és a volt elnök, George W. Bush most arra szólította fel a feleket egy Instagram-bejegyzésben, hogy tegyék félre ellentéteiket az áldatlan állapotok láttán. Az ex-elnök pizzát hozott a biztonságáért felelős titkosszolgálati alkalmazottaknak, akik – sok társukkal egyetemben – ingyen dolgoznak most már ötödik hete. Sőt, a hírek szerint a hatezer fős titkosszolgálat 85 százaléka dolgozik továbbra is, a leállás összesen pedig 800 ezer kormányzati dolgozót érint.

A képviselőház demokrata elnöke, Nancy Pelosi a legutóbb arra kérte Donald Trump elnököt, hogy halassza el az idei évértékelőjét, mert a leállás következtében nem lehet garantálni a résztvevők biztonságát sem. A demokratáknak és a republikánusoknak hetek óta nem sikerül megállapodni abban, hogy a kormányzati működésre megszavazott költségvetés tartalmazza-e az amerikai-mexikói határra tervezett fal 5,7 milliárd dolláros építési költségeit. Trump ragaszkodik hozzá, a törvényhozás demokrata párti vezetői viszont hajthatatlanok, és csupán annyi kompromisszumra hajlandók, hogy a költségvetés megszavazása és valamennyi kormányzati hivatal munkájának újraindulása után majd tárgyalnak a határfalról is.

(BBC)

Borítófotó: AP Photo/Alex Brandon, Pool