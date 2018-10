Csurom véresen ment be a kocsmába a férfi, miután egy gitárral agyonverte a barátnőjét

„Ekkora brutalitással soha sem találkoztam a 24 éves pályafutásom alatt” –mondta az egyik nyomozó a 40 éves Angela Craddock halálának helyszínén. Az áldozatot többször megszúrták, és annyira durván összeverték, hogy a holttestét csak az ujjlenyomatai alapján tudták azonosítani – írja a Mirror.

A kegyetlen gyilkosság a Liverpool és Manchester között nagyjából félúton fekvő Warringtonban, a pár közös otthonában történt. Az elkövetőt, Craddock élettársát, az 55 éves William Smartot 19 év börtönre ítélte a bíróság.

Smart április 10-én este lépett be egy alkoholt is árusító kisboltba és italt vett. A keze, az arca és a ruhája is véres volt. Amikor egy másik vásárló megjegyzést tett erre, a férfi kiabálni kezdett, hogy és akkor mi van, ha véres a cipője. Később azt magyarázta, hogy mint mindig, a barátnője már megint ok nélkül rátámadt. Aztán hozzátette, hogy a nő amúgy otthon fekszik a padlón, valószínűleg holtan, majd sietve távozott.

Nem sokkal fél tizenegy előtt Smart belépett a város egyik népszerű kocsmájába. Italt kért, de mivel még mindig véres volt, nem szolgálták ki. A férfi mérgesen kiment a vécébe, megmosdott és amennyire tudta, letakarította a ruháját. Aztán kiment a kocsmából, és még mindig dühösen kukákat rugdosott fel, gyalogosokkal és autósokkal üvöltözött.

A halottkém jelentése szerint Angela Craddock holttestén több mint 100 sérülés volt, ezek közül 49 a fején, az arcán és a nyakán. A nyomozók szerint a férfi egy gitárral verte agyon a nőt, majd egy törött dobverővel megszurkálta.

Kiderült, hogy Smart nem sokkal a gyilkosság előtt jött a börtönből, ahol Craddock bántalmazása miatt kellett ülnie. Szabadulása után távoltartási végzés volt érvényben a férfi ellen, vagyis nem mehetett volna a barátnője közelébe.

(Kiemelt képünkön William Smart belép a kocsmába a gyilkosság estéjén, fotó: Liverpool Crown Court)