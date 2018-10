A római rendőrök felrobbantottak a reptéren egy gyanús csomagot, aztán kiderült, hogy kókuszdióval volt tele

Az olasz rendőrség hétfőn részben lezárta az egyik római repteret, hogy felrobbanthassanak egy gyanús csomagot. Az ügy viszonylag gyorsan megoldódott, mert a szemtanúk szerint a táskában csak kókuszdió volt, de az sok, írja a Business Insider.

Az eset a Róma-Fiumicino nemzetközi repülőtéren történt, és elsőként egy szabadúszó újságíró, Ned Donovan számolt be róla.

Az egészben szerinte az a legabszurdabb, hogy a bombának nézett csomagot a repülőtér közepén robbantották fel tíz méterre az emberektől.

Miután a rendőrök látták, hogy csak kókuszdióval van dolguk, otthagyták az egészet és szóltak a személyzetnek, hogy takarítsák fel.

Amazing, the Italian police have blown up a bag full of coconuts and have now reopened Rome airport. Here are the exploded coconuts: pic.twitter.com/LnHhYevWIE

— Ned Donovan (@Ned_Donovan) October 1, 2018