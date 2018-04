Trump: Küldetés teljesítve

Tökéletesen kivitelezettnek nevezte Donald Trump a Szíria ellen szombatra virradóra végrehajtott légicsapást Twitter-oldalán. Köszönetet mondott a támadásban közreműködő Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak „bölcsességükért és nagyszerű hadseregeik erejéért”.

– írta az amerikai elnök.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 14, 2018