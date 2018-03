Felrobbantottak egy OTP-automatát

Hajnali háromkor robbanás rázta meg a Dunaszerdahelyi járásban fekvő Ecsek települést: az OTP Bank Fő utcán lévő automatáját fosztották ki. Előzetes rendőrségi információk szerint a helyszínen robbanás történt, majd a bankautomata több része kirepült az útra – írja a Parameter.sk.

A robbanás következtében tűz is keletkezett, a helyszínen megégett bankókat is találtak. Az ismeretlen elkövető valószínűleg az ablakon keresztül jutott be az épületbe, ahol a jelek szerint egy ismeretlen eredetű robbanószerkezetet helyezett el.

A bankautomata helyén egy megközelítőleg 80×80 centiméteres lyuk keletkezett, a robbanás következtében az automata részei 20 méteres körzetben szóródtak szét, a kijelzőt öt méterre az épülettől találták meg – közölte Mária Linkešová rendőrségi szóvivő.

A robbanás körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, hogy időzített robbanószerkezetet használtak-e az elkövetők, és azt sem, hogy pontosan mekkora pénzösszeget loptak el. Hivatalosan nem megerősített információk szerint az elkövetők gázzal áraszthatták el a helyiséget.