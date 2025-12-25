Az ünnepi készülődés egyszerűbb oldala

A karácsony a közös pillanatokról szól: együtt főzni, megteríteni az ünnepi asztalt, közösen megélni a hagyományok ízeit. Idén a Lidl ünnepi mottója: „A legszebb pillanatokért igazán megéri.”

Az ünnepi időszakban különösen felértékelődik a lehetőség, hogy egy helyen találjuk meg széles választékot. A Lidl decemberi kínálata az alapvető hozzávalóktól a kész ünnepi fogásokig úgy épül fel, hogy akár egyetlen bevásárlással is lefedje a karácsonyi menü igényeit. A heti bontásban érkező szezonális termékek és az átlátható akciók segítik a tudatos tervezést.

A karácsonyi menük ma már sokszínűek, a klasszikus receptek mellett egyre gyakrabban jelennek meg új ízek és alapanyagok. A Lidl kínálata ezt a változatosságot követi.A kínálatban számos friss hús érhető el, így a szárnyasok és a füstölt húsok kedvelői is megtalálhatják a kínálatban a számukra kedvező finomságokat, a Lidltől megszokott kiváló ár-érték arányon.

A halételek továbbra is kiemelt szerepet töltenek be az ünnepi időszakban. A friss afrikai harcsafilé mellett a választék különlegesebb tengeri termékekkel is bővül, mint az osztriga, lazac, vörös tonhalfilé vagy fekete kagyló. December 20-tól friss pontyszeletek is elérhetők, míg a gyors megoldásokat keresők számára kész halászlé is szerepel a kínálatban, akciós áron.

Ünnepi minőség elérhető keretek között

Az ünnepi alkalmak gyakran igényelnek valami különlegesebbet, amire a Lidl Deluxe termékcsaládja kínál megoldást. Válogatott tengeri ételek, prémium felvágottak, füstölt lazac, pástétomok, különleges tészták és olajok, valamint ünnepi desszertek érhetők el ebben a kategóriában.

Az édességek terén a vállalat a klasszikus és a kényelmi szempontokat egyaránt figyelembe veszi. A bejgli továbbra is alapdarab az ünnepi asztalon, több ízváltozatban, emellett számos kész desszert és kisebb édesség segíti az ünnepi kínálat gyors és egyszerű összeállítását.

Búcsúztassuk az óévet stílusosan: Mi kerüljön a szilveszteri asztalra?

A szilveszteri vacsora nem csupán az év utolsó étkezése, hanem egyfajta rituálé is: a babona szerint ugyanis, amit ilyenkor eszünk, az határozza meg a következő évünk szerencséjét. Legyen szó elegáns állófogadásról vagy baráti házibuliról, a Lidl polcain a hagyományos lencsétől kezdve a prémium malacsültig minden elérhető egy helyen, így több idő marad az ünneplésre. A Lidlben december 27-től ezeket is óriási kedvezménnyel vásárolhatjuk meg: az 500 grammos lencse csupán 255 forintba, a 400 grammos Pikok Bécsi roppanós például 999 forintba, míg a 750 grammos Pikok sertésvirsli/sertésrudacska 35 százalékkal kedvezőbben, 1089 forintba kerül. De olyan ínyencséget is találhatunk, mint például az egész malac, így a kb. 10 kilogrammos csomag 2999 forintért vásárolható meg.

A Lidl az ünnepek alatt is kiemelt figyelmet fordít az ár-érték arányra. Saját márkás termékek, nagyobb kiszerelések, valamint a „Szuper ár” és „Őrületes Lidl ár” ajánlatok segítik a vásárlókat a költségek kontrollálásában. A Lidl Plus applikáció további megtakarítási lehetőségeket kínál kuponok és időszakos promóciók formájában. Érdemes a Lidl Plus applikációt figyelni, ahol számos extra kedvezmény érhető el, amelyek az ünnepi bevásárlásokhoz kapcsolódnak.

A Lidl az ünnepi felkészülés során olyan megoldásokat kínál, amelyek csökkentik a szervezési terheket és támogatják a tudatos döntéseket. A jól felépített kínálat és a kiszámítható árak lehetővé teszik, hogy az ünnepi időszakban valóban a lényegre koncentrálhassunk.