safeeuropolimagyarországlengyelország
Közélet europoli

Magyarország a harmadik legnagyobb összeget kérte az uniós védelemfejlesztési programból

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2025. 09. 09. 18:45
Szajki Bálint / 24.hu

Magyarország a korábban említett 20 milliárd euró helyett végül 16,2 milliárdot kért az Európai Bizottság SAFE nevű programjából, írja a HVG.

A SAFE az a program, amely rendkívül gyorsan ad támogatást honvédelmi fejlesztésekre, hogy a tagállamok gyorsan tudják pótolni a sürgős védelmi beszerzéseket. A program 10 éves türelmi időt ad a kedvezményes hitelek törlesztésére.

A Magyarország által kért 6480 milliárd forintnyi támogatás a magyar költségvetés bevételi oldalának 17 százalékának felel meg. A legtöbb pénzt a lengyelek kérték, 43,7 milliárd eurót, a románok pedig 16,7 milliárdot. Franciaország ugyanannyit kért, mint Magyarország. Összesen 19 tagállam igényelt pénzt a 150 milliárd eurós keretből.

Ajánlott videó

EUROPOLI

Értsük meg Brüsszelt. A 24.hu uniós aloldala.
Kerner Zsolt további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Tisza-alelnök: A hatalom megkezdte a családi vállalkozásunk tönkretételét
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik