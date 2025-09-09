Magyarország a harmadik legnagyobb összeget kérte az uniós védelemfejlesztési programból

Magyarország a korábban említett 20 milliárd euró helyett végül 16,2 milliárdot kért az Európai Bizottság SAFE nevű programjából, írja a HVG.

A SAFE az a program, amely rendkívül gyorsan ad támogatást honvédelmi fejlesztésekre, hogy a tagállamok gyorsan tudják pótolni a sürgős védelmi beszerzéseket. A program 10 éves türelmi időt ad a kedvezményes hitelek törlesztésére.

A Magyarország által kért 6480 milliárd forintnyi támogatás a magyar költségvetés bevételi oldalának 17 százalékának felel meg. A legtöbb pénzt a lengyelek kérték, 43,7 milliárd eurót, a románok pedig 16,7 milliárdot. Franciaország ugyanannyit kért, mint Magyarország. Összesen 19 tagállam igényelt pénzt a 150 milliárd eurós keretből.