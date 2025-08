Dopeman szerint Orbán Viktor és Magyar Péter ütközetének van egy spirituális vetülete is

Most megszületett a magyar Joe Rogan

– mondta Pityinger László, Dopeman az ATV Egyenes beszéd című műsorában, miután a podcastjében vendégül látta a miniszterelnököt.

Azt mondta, nincs célja a közéleti szerepvállalással: egy sajátos zengyakorlatot folytat, bár ezt sokan nem értik. Orbán Viktor szerinte „egy eléggé zen figura”, anélkül, hogy tudna róla: azt csinálja, amire született. „Az élete a lényege.”

Arról is beszélt, hogy továbbra is saját magát tartja Magyarország alternatív köztársasági elnökének, a tróntól továbbra sem fosztották meg. A rapper az Egymillióan a sajtószabadságért-csoport alternatív elnökválasztását 2012-ben még meggyőződéses ellenzékiként nyerte meg.

Az általa alapított Jó Arcok Digitális Polgári Körbe ellenzéki és kormánypárti polgárokat is vár (még a tiszásokat is, ha tudnak viselkedni, de Dopeman szerint nem nagyon tudnak). Orbán és Magyar Péter ütközetének Dopeman szerint spirituális vetülete is van, hiszen a Tisza elnöke „monopolizálta az erőszakot, és most már a gyűlölet használja őt”.

A rapper teljes karrierje során beszélt nőverésről a számaiban: erről Dopeman annyit mondott, hogy ő „gengszterrepper, és nem rózsalovag”. Elmondta, hogy a 26 éve született, polgárpukkasztó szövegeivel a továbbiakban nem azonosul, hozzátéve, hogy amikor Krúbi vak lányok, Puzsér Róbert pedig az ő anyja szexualizálásáról énekel, az nem probléma a kormánykritikus sajtónak.

Én előlem még nem menekült nő az ablakon keresztül. Ütöttem meg embert, de nem nőt. Bár a nők is emberek, de ez egy férfidolog

– mondta Dopeman.