A Kúria is elmarasztalta az Origo munkatársát

Kovács Andrást, az Origo munkatársát rágalmazás vétsége miatt ítélte el a Kúria – adta hírül a büntetőper elindítója, Czeglédy Csaba ügyvéd, a DK politikusa.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Origo újságírója a Kúria indoklása szerint

nem tartotta be a rá irányadó szakmai szabályokat, és nem járt el jóhiszeműen akkor, amikor egyetlen forrás alapján, a forrás által állítottak valóságtartalmának legcsekélyebb ellenőrzése és legalább az érintett álláspontjának megismerése nélkül jelentette meg a cikkét.

Czeglédy azt kifogásolta, hogy az Origo cikke több gazdasági bűncselekmény elkövetésével vádolta meg. A 2017-ben publikált cikk állítása szerint a Humán Operator Zrt. a munkaerő-kölcsönzés piacán úgy próbált piaci előnyt szerezni, hogy az iskolaszövetkezeti tagok helyett valójában azok szüleit foglalkoztatta. A valóságban azonban ilyen ügyekben nem indult eljárás a vállalkozással szemben, az akkoriban előzetes letartóztatásban lévő Czeglédyt pedig nem keresték meg a cikk megjelenése előtt, hogy nyilatkozzon.

A Kúria döntése alapján az már biztos, hogy Kovács András a következő rágalmazási ügyének már úgy fog nekivágni, hogy egyszer már elítélték, tehát súlyosabb büntetést fog kapni

– fogalmaz Facebook oldalán a politikus.

Az ügyben helyreigazítási per is lezajlott, miután a cikk több állítását helyre is kellett igazítania az Origónak.