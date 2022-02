Tálas Péter Dávid és Góliát harcaként jellemezte Putyin háborúját 

A szakértő szerint annak végül az oroszok is vesztesei lesznek, akkor is, ha szétverik Ukrajnát.

Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének vezetője az InfoRádióban Vlagyimir Putyin villámháborújának nevezte Ukrajna megtámadását, Szerinte azzal az orosz elnök a rezsimváltást akarja kikényszeríteni és a nyugati orientációt büntetni.

A biztonságpolitikai szakértő szerint jelenleg a nagyvárosok katonai célpontjait, a kulcsfontosságú reptereket támadják, de el tud képzelni akár páncélos támadást is több irányból. Szerinte ez attól függ, az ukrán haderő mennyire tud ellenállni.

Az ellenállás csak akkor lehet sikeres, ha városi harcra kényszerítik az oroszokat.

Az ukrajnai hadiállapot bejelentéséről azt mondta, fontos, miként reagálnak a helyzetre az ukránok, berendezkednek-e ellenállásra.

Jelenleg Dávid és Góliát küzdelme körvonalazódik,

de a városi harcnál nem érvényesül annyira a technológiai fölény, lesznek orosz áldozatok is, ami Putyinnak is figyelmeztetés lesz – tette hozzá.

Tálas Péter a nemzetközi szerepvállalásról azt mondta, szerinte a NATO főleg információval, felderítéssel segítheti a védekezést, illetve a keleti szárnyát (ahol mi is vagyunk) tovább erősítheti, hiszen nem hagyhatja magára a peremvidékét, amikor totális háború folyik egy szomszédos országban. Ezt Putyin is tudja.

A szakértő szerint Magyarországnak figyelnie kell rá, hogy lesz-e menekültáradat, hogy mit lép a Nyugat egy olyan konfliktusban, amelynél a legkevésbé logikus verzió jött be. Szerinte ugyanis a háborúnak az oroszok is vesztesei lesznek, ha sikerül is szétverni Ukrajnát, helyét egy rendkívül nehezen kezelhető állam veszi át szervezett bűnözéssel, terrorizmussal, ami Oroszországnak sem jó.