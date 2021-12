Márki-Zay Péter mellé állt az Európai Néppárt elnöke

Donald Tusk, az Európai Néppárt elnöke és Márki-Zay Péter magyar ellenzéki miniszterelnök találkozott Varsóban. A találkozói után a két politikus közös sajtótájékozatót tartott, amelyen gyakorlatilag bejelentették, hogy az Európai Néppárt szívesen látná soraiban Márki-Zayékat. Az eseményről szóló videót Márki-Zay Péter a Facebook-oldalán osztotta meg. Ebben a miniszterelnök jelölt egyebek mellett a lengyel-magyar barátságról beszélt, mondván, hogy a lengyeleknek és magyaroknak sokszor kellett már harcolniuk a szabadságukért, és bebizonyosodott, hogy szabadságszerető emberek. Az egyesült ellenzék miniszterelnök-jelöltje szerint most is erre van szükség az elnyomó rezsimek ellen. Márki-Zay azt mondta, a keresztény értékek mentén vissza kell állítani a demokráciát és a jogállamiságot a két országban.

Márki-Zay szerint az EU-s csatlakozás óta Lengyelország sokkal jobb gazdasági helyzetbe került, mint Magyarország, ahogy és az oktatásügyük is fejlettebb.

Utóbbi állítását a nemzetközi PISA-teszteken elért eredményeikkel indokolta, szerinte a lengyelek ebben a tekintetben is Magyarország előtt járnak, minthogy csaknem olyan sikeresek mint a skandináv államok. Magyarországon Márki-Zay szerint a média szabadsága is súlyosabb veszélyben van, és Lengyelország ebből a szempontból is valamivel kedvezőbb a helyzetet tudhat magáénak. Mint mondta, Magyarországon jelentősebb mérteket ölt a korrupció is, ezt Márki-Zay azzal támasztotta alá, hogy Orbán Viktor gyerekkori barátja, és a veje is a leggazdagabbak emberek közé került Magyarországon. Ezzel együtt a korrupció mindkét ország számára nagy kockázatot jelent, és legalább ekkora veszély Magyarországon az orosz befolyás is, tette hozzá a miniszterelnök-jelölt, aki szerint Orbán kiszolgálja Vlagyimir Putyin érdekeit, azaz az orosz elnök diktál a magyar kormányfőnek. Azt mondta,

Orbán szuverenitási kérdésnek állítja be az Európai Unió ellen folytatott harcát, holott a magyarok nyolcvan százaléka az EU-ban akar maradni.

Márki-Zay szerint a lengyelek számára komoly tanulságot jelenthet, ahogy Orbán elbánt a hazai média szabad részével. Szerinte erősen szűkültek a kormánytól független sajtótermék lehetőségei. Márki-Zay szóba hozta az Index áramvonalasítását, és szóba került az is, hogy a közszolgálat média szintén a Fidesz érdekeit szolgálja. Mint mondta: a magyar ellenzék helyzetét nagyban nehezítik a Fidesz által kreált álhírek, dezinformációs hadjáratok. Márki-Zay a sajtótájékoztatón a lengyel ellenzék figyelmébe ajánlotta a magyarországi előválasztás gyakorlatát, mint olyat, amivel hatást lehet gyakorolni a közbeszéd alakítására. A politikus hozzátette: a két ország ellenzéki pártjai számíthatnak egymás támogatására.

Donald Tusk a sajtóeseményen arról beszélt, hogy a magyar és a lengyel ellenzék egy nyelvet beszél, a kereszténydemokrata értékeket vallóknak pedig együtt kell megvédeniük az alapvető európai értékeket. Az Európai Néppárt elnöke arról is beszélt, mindent megtesz annak érdekében, hogy aktivizálja a demokratikus erőket a magyar demokraták oldalán. Tusk szerint a jelenlegi magyar és lengyel kormány egyaránt pénzt, reményt és álmokat lop el a néptől.