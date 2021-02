Jordán Tamás: Színházigazgatóként szájkosarat viseltem

Jordán Tamás januárig volt a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója, azóta több interjút is adott, amelyekben a korábbiaknál nyíltabban beszélt politikáról is. Most Veiszer Alinda beszélgetett vele, a videó az újságíró Patreon-oldalán, támogatásért cserébe érhető el. A Telex szemléje szerint Jordán úgy fogalmazott, színházigazgatóként szájkosarat viselt, így védte a színházat és a benne dolgozókat. Néhány éve, amikor Szombathelyen Dér András visszalépése után egyedüliként pályázott újra az igazgatói posztra, mégsem akarták győztesként kihirdetni, megfogadta: ha lejár a megbízatása, nyíltabban fog fogalmazni.

Elmondása szerint Hende Csaba volt honvédelmi miniszternek, Szombathely fideszes parlamenti képviselőjének köszönhető, hogy megépült a szombathelyi színház, mert 2010 után az ő közbenjárása miatt költötték színházépítésre az eredetileg egyébként is erre a célra kapott 1,5 milliárd forintot. Később Jordán egyik interjúja miatt romlott meg a kapcsolatuk, mert Hende – a volt színházigazgató szerint félreértésből – úgy értékelte, hogy Jordán egy vele rivális helyi politikust támogat.

Jordán arról is beszélt, a kormány tevékenységével kapcsolatban a legjobban az zavarja, hogy minden kérdésre csak azt a választ adják: csak.