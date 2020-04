“Mészáros-adót” vetnének ki a koronavírus miatt a NER-közeli cégekre

Közös törvényjavaslatot nyújtott be az ún. Mészáros-adóról Szél Bernadett, Hadházy Ákos és Szabó Szabolcs független országgyűlési képviselő – írják közös közleményükben a parlamenti politikusok. A kezdeményezéshez Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is csatlakozott. Az elmúlt napokban a törvényjavaslat kezdeményezői több alkalommal is szóvá tették, hogy miért nem veszik ki részüket érdemben a járvány okozta válság teherviseléséből a közpénzekből meggazdagodó kormányközeli vállalkozók, üzletemberek. A törvényjavaslat alapját a Botka László által meghirdetett Nemzeti Szolidaritási Program adta.

A törvényjavaslat kezdeményezői kiemelték:

A Mészáros-adót a közbeszerzések legnagyobb győzteseire vetnénk ki, és összességében több száz milliárd forintos bevételt jelentene hazánknak. Ebből a pénzből pótolható a munkájukat és fizetésüket elvesztő emberek jövedelme. Ebből a pénzből maszkok és kesztyűk vásárolhatók. Ebből a pénzből megemelhető az egészségügyi dolgozók fizetése.

A Parlament honlapján is megtalálható törvényjavaslat szerint sávosan növekvő rendszerben vetnék ki az adót az elmúlt nyolc évben állami forrásokból milliárdos, tízmilliárdos, és százmilliárdos nagyságrendű bevételekre szert tevő vállalatokra is. A hozzájárulásokból származó bevételek megfelelő elköltése érdekében elrendelik egy kizárólag a veszélyhelyzet következményeinek elhárítására szolgáló elkülönített állami pénzalap felállítását.

Kiemelt kép: Mészáros Lőrinc, a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány kuratóriumának elnöke beszédet mond a Kokas Ignác festőművész műveit bemutató Felcsúti Képtár átadóünnepségén 2019. szeptember 28-án. A kiállítóhely a Váli-völgyben született, ott felnövő Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas művész hagyatékának jelentős részét mutatja be. MTI/Bodnár Boglárka