A Fidesz parlamenti képviselője és Trócsányi László is együtt koszorúzott a koronavírusos szegedi rektorral

Szombaton derült ki, hogy Rovó Lászlónak, a Szegedi Tudományegyetem rektorának pozitív lett a koronavírustesztje, miután a betegség tüneteit produkálta, és ezért vizsgálatnak vetették alá.

Rovó, aki az egyetemi koronavírusügyi operatív bizottságot is vezeti, ausztriai síszabadságáról visszatérve úgy döntött, hogy nem vonul karanténba, hanem munkába áll. Az elmúlt napokban műtétet is végzett a szegedi fül-orr-gégészeti klinikán az RTL Híradó és a Magyar Hang információja szerint. A klinika dolgozóit berendelték, hogy rajtuk is elvégezzék a tesztet, a Rektori Hivatal munkatársainak pedig karanténba kell vonulniuk.

A rektor azonban nem csak az egyetemi munkatársaival találkozott az elmúlt napokban.

Március 13-án az egyetemi vezetés B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő és Juhász Tünde megyei kormánymegbízott társaságában koszorúzta meg Petőfi Sándor szobrát a Dóm téren. Az egyetem weboldala szerint az eseményen részt vett Rovó is, és csoportkép is készült.

A járványveszély miatt lefújt március 15-i ünnepségek helyett megtartott szűkkörű megemlékezésen ott volt az Orbán-kormány korábbi igazságügyi minisztere, Trócsányi László is, aki jelenleg az SZTE Állam-és Jogtudományi Karának oktatója, valamint a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Kiemelt kép: Áder János köztársasági elnök a Szegedi Tudományegyetem rektorává nevezi ki Rovó László Róbert egyetemi tanárt 2018-ban. Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd