Koronavírussal fertőzve jött haza az ausztriai síelésből egy szegedi orvos, műtött is azóta

A Szegedi Tudományegyetem egyik vezetője is elkapta a koronavírust – tudta meg az RTL Híradó. Információjuk szerint az orvos a múlt héten Ausztriában volt síelni, de nem vonult önkéntes házi karanténba, miután hazajött, hanem bement dolgozni, és műtött is az egyetemi kórházban.

Az egyetemen szűrik azokat, akik kapcsolatba kerültek vele. Az RTL Híradója kereste az orvost, de ő letette a telefont.

A Magyar Hang meg is nevezte az egyetemi vezetőt, cikkük szerint Rovó László rektorról van szó, akit csak jóval azt követően vetették alá vizsgálatoknak, hogy produkálta a koronavírus tüneteit. A lap forrásai szerint a Rektori Hivatal munkatársainak is karanténba kell vonulniuk, de berendelték tesztre a fül-orr-gégészeti klinika dolgozóit is. Rovó rektorként egyébként az egyetemi koronavírusügyi operatív bizottságot is vezeti, amely a klinikák és egyetemi intézmények védelmi intézkedéseit hivatott meghatározni és azokat betartatni – írja a Magyar Hang.