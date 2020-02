Kézfertőtlenítésre bíztatják a gyerekeket, de több iskolában szappan sincs

Koronavírus: a Diamond Princess hajó két utasa is meghalt

Több iskolában sincs sem szappan, sem kézfertőtlenítő, pedig a szakemberek szerint a vírusok terjedése az alapos és gyakori kézmosással előzhető meg leginkább — számolt be az RTL Klub Híradója. A csatornának több szülő is olyan képet küldött amin az látszik, hogy az iskolai mosdóknál nincsen szappan vagy üres az adagoló. Az egyik felvételen egy kihelyezett tájákoztató is látható, amin a kézfertőtlenítésről tájékoztatják a tanulókat, szappan azonban itt sem áll rendelkezésre.

Az RTL Klub megszólaltatta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét, szerintük vegyes az iskolák higiénés ellátottsága: egyes tankerületekben gondoskodtak kézfertőtlenítőről, máshol azonban a tanárok, vagy a szülők vásárolják meg a szappant is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint az iskolák rendelkeznek a szükséges anyagi forrásokkal, hogy megvásárolják a fertőtlenítőszereket.

Kiemelt kép: RTL Klub Híradó