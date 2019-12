Németh Miklós: Fegyvereket akartunk adni a románoknak

Fegyvereket és muníciót is felajánlottunk a forradalom oldalára állt román hadseregnek – mondta a Magyar Hangnak Németh Miklós. Magyarország 1988 és 1990 közötti miniszterelnöke azt mondta, magyar segédlettel sikerült Tőkés Lászlót kiszabadítani és hazánk titkosszolgálatának közreműködése is kellett ahhoz, hogy a menekülő Ceausescu nyomára bukkanjanak. MDF-es politikusok – köztük Für Lajos és Szabad György – eközben önkéntesekből álló szabadcsapatok bevetését követelték.

Nincs arra vonatkozó információm, hogy az amerikai titkosszolgálat érdemben hatni próbált volna az eseményekre, de nyilvánvalóan figyeltek. Ugyanilyen hírek felreppentek a KGB-ről is, ám ezt sem tartom valószínűnek. Ha volt is bármilyen akció bármelyik nagyhatalom részéről, abban Magyarország nem vett részt. Más tekintetben viszont aktívak voltunk

– mondta Németh a lapnak.

Természetesen készültségben volt a honvédség, és vezetői szinten próbáltunk kapcsolatot kiépíteni a román hadsereg vezetésével. Victor Stănculescu tábornok, akkori védelmi miniszter-helyettes és Kárpáti között forródrót volt, a kapcsolattartást segítette az is, hogy Stănculescu jól értett magyarul. Fegyvereket és muníciót is felajánlottunk nekik – ezt egyébként Antall Józsefék is ambicionálták. De ezt a románok nem fogadták el, sőt, a leghatározottabban visszautasították. Egyéb segítségre azonban igényt tartottak: a sebesültek ellátásához szükséges eszközöket, kötszereket, valamint technikai támogatást elfogadtak. Ez utóbbinak végül fontos szerep jutott az események alakulásában.