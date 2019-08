Von der Leyen Orbánnak: A jogállamiság létfontosságú, és mindenkire vonatkozik

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor az M1-en hosszasan fejtegette, miről beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság új elnökével: például arról, hogy a migráció ügyében pragmatikus megközelítésre van szükség, és szerinte lehet is erre számítani, mert von der Leyen „képes a közép-európaiak fejével gondolkodni”.

Mint a hvg.hu kiszúrta, von der Leyen is megosztotta a Twitteren saját beszámolóját a találkozóról, csak címszavakban összegzett, de van, ami újdonság az Orbán által elmondottakhoz képest:

Good talk with PM #Orban about my political guidelines. Agreed on need for fresh start & pragmatic solutions on #migration. Also discussed🇪🇺competitiveness + need to bring EU institutions closer to member states. #ruleoflaw is crucial, applies to all. Strong #defenseunion needed.

