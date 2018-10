Juncker mintha kigúnyolta volna May táncát

Jean-Claude Jucnker hétfőn a Régiók Bizottsága egyik eseményén mondott beszédet hétfőn Brüsszelben, amikor a konferenciaközpontban megszólalt a zene, és elkezdett táncolni, írja a Politico.

A jelenetet a Telegraph újságírója vette videóra, és feltette a kérdést, hogy az Európai Bizottság elnöke vajon Theresa May brit miniszterelnököt próbálta-e kifigurázni, aki néhány nappal ezelőtt az ABBA Dancing Queen című slágerére vonult be táncolva a pódiumra a Konzervatív Párt kongresszusán.

Margaritis Schinas, az EB szóvivője erre úgy felelt, hogy a tánc nem irányult senki ellen és csak improvizáció volt.

Tulajdonképpen bármi is volt ez, a közönség jól kinevette.

Is this @JunckerEU mocking @theresa_may 's Abba dance at a speech to the Committee of the Regions?

I am saying yes. What say you @MargSchinas or @Mina_Andreeva ? pic.twitter.com/qyzHddY3oJ

— James Crisp (@JamesCrisp6) October 8, 2018