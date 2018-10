Főigazgató helyett Habony volt titkárát kapta meg a gyógyszerhatóság

Kinevezett főigazgató helyett egy Emmi-utasítással tanácsadó testületet kapott az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) pénteken. Az intézménynek június óta nincs főigazgatója, miután Pozsgai Csillát Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere minden előzmény nélkül felmentette — írta meg a Népszava.

A határozatlan időre kinevezett testület öt tagja közül ketten nem is orvosok, és nem is ismertek az egészségügyben. Egyikük, Méhes László mosonmagyaróvári ügyvéd az egészségügyhöz csak érintőlegesen kötődik. A lap szerint nehéz volna szakmai magyarázatot találni arra is, hogy miként kerül e testületbe Maurer Szemere, a Fidelitas egykori külügyi kabinetvezetője, most a Századvég Gazdaságkutató Zrt. igazgatósági tagja, választási szakértője, korábban Habony Árpád miniszterelnöki tanácsadó titkára.

A testület elnöke Poór Gyula, az Országos Reumatológiai és Fizikoterápiás Intézet (ORFI) jelenlegi főigazgatója, orvos, reumatológus, belgyógyász, egyetemi tanár, az MTA doktora. A testület negyedik tagja, Urbán László, a Mátrai Gyógyintézet főigazgatója. Az ötödik tag Révész János klinikai onkológus, aki péntek óta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház megbízott főigazgatója is.

Fotó: Bielik István / 24.hu