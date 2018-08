Szél Bernadett levélben osztotta ki az LMP tagjait

Kedden délelőtt derült ki, hogy lemond az LMP társelnöke és frakcióvezetője, Szél Bernadett. Az információt a borsod24.com szellőztette meg, de az információt névtelenséget kérő LMP-s források hírportálunknak is megerősítették.

A borsod24.com azt írta, hogy Szél lemondásának közvetlen oka az etikai bizottság azon döntéssorozata, amelyben súlyos büntetéseket róttak ki a párt jelöltjeire, és amelyet ő súlyosan igazságtalannak, méltatlannak, politikailag pedig vállalhatatlannak tart. Azzal indokolja lépését, hogy nem akar olyan rendszerben dolgozni, ahol a felelősségvállalást büntetik, a felelősséghárítást jutalmazzák.

Kedd délután a hvg.hu megszerezte azt a levelet, amelyet Szél az LMP tagjainak zárt Facebook-csoportjába írt.

A levélben lemondása okaként az LMP etikai bizottságának nyári döntéssorozatát nevezte meg a politikus, szerinte „egy politikai közösség nem bánhat így a sajátjaival és végképp nem méltó ez a viselkedés a zöldekhez”, az eljárást súlyosan igazságtalannak, méltatlannak és politikailag vállalhatatlannak tartja.

A párt elnökségi tagjainak azt írta:

Ti az Elnökségben pontosan kell, hogy tudjátok: közösségi döntéshozatalra szoktatott rendszerben nem lehet kampányt csinálni jól működő országos elnökség nélkül és mivel az elnökség a kampány előtt és a kampányban nem működött, gyakorlatilag mindenki, aki dolgozni akart, folyamatosan magára volt hagyva. Igaz ez a párt volt miniszterelnök-jelöltjére, a kampányfőnökre, annak helyettesére, de a jelöltekre is. A kampányban szembesülhettünk azzal, mennyire könnyen ellehetetleníthető a politikai döntéshozatal éles helyzetben, az Etikai Bizottság döntése pedig közvetlenül arra mutat rá, milyen könnyen lehet a Kongresszus által meghatározott politikai döntéseket jogi, etikai, illetve fegyelmi ügyekkel módosítani

Szél szerint politikai pártot nem lehet úgy építeni, hogy a döntési jogkörök és felelősségi jogkörök teljesen szét vannak választva. Emiatt nem tud növekedni a párt, kampányban és éleshelyzetben pedig életképtelenné válik.

Így sorozatban nem tudtunk helyzeteket átbeszélni, illetve eljárásrendileg megfelelő módon politikai döntéseket hozni, ennek a következményeit viszont azoknak kell vállalni, akik a lehetetlen körülmények között is döntéseket hoztak annak érdekében, hogy mehessen a kampány, ami pedig az LMP elemi érdeke volt.

Szél Bernadett azt írta, hogy politikai alapon döntött a bizottság a kizárásokról, amelyet szerinte a bizottság elnöke is elismert.

A párt volt miniszterelnök-jelöltje azt kérte, hogy

Ezen kívül arra kérte a párt jelenlegi és jövőbeli vezetőit, hogy sose adják fel a zöld értékeket, illetve hogy szedjék össze a dolgokat a pártban,

Kedd késő délután a Magyar Hang is lehozta azt a Szél Bernadettel készült interjút, amelyet eredetileg szerdán jelentettek volna meg. Ebben a hvg.hu-n megjelent levélhez képest sok újdonság nincs.

Szél az etikai bizottság döntésével kapcsolatban azt mondta, hogy olyan jelölteket és a kampány vezetésében részt vevő embereket büntettek meg, aki döntéseket hoztak és felelősséget vállaltak.

Mivel ezekkel a döntéssel azonosulni nem tudok, csak azt tudom tenni, hogy szolidaritást vállalok a társaimmal és lemondok. Akkor is lemondtam volna, ha engem nem, csak őket büntetik meg. A lényeg: a párt nem bánhat így az embereivel. Azt gondolom, hogy ez azoknak is arculcsapás, akik velünk voltak a kampányban: a szavazópolgárok, a szimpatizánsok számára is az.