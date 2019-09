Íme, a világ legmenőbb szerverparkjai

Miközben teljesen természetesnek vesszük, hogy adatainkat és a legkülönfélébb szolgáltatásokat bármikor elérhetjük a felhő segítségével, nem feltétlenül gondolunk bele abba, hogy milyen grandiózus technikai megoldásokra van szükség, hogy mindez zökkenőmentesen működjön.

Már a kkv-k is nyitnak a felhők felé

A felhő (cloud computing) üzemeléséhez a többi között valóságos erődítményként működő adatközpontokra van szükség, amelyeket nagy kapacitásokkal rendelkező, professzionális szerverfarmok elhelyezésére és üzemeltetésére alakítanak ki. Az Invitech szakmai blogja kigyűjtötte azokat az adatközpontokat a nagyvilágból, amelyek bolygónk „digitális idegrendszerének” gigászi, emblematikus centrumai.

Tulip Data Center – akkora, mint 12 Taj Mahal

India legnagyobb adatközpontja a 8 milliós Bengaluru városában működik. A hétemeletes épület több mint 800 ezer négyzetméteres, ami 12 Taj Mahalnyi területnek felel meg. A földszintjén 16 darab, egyenként 4 megawattos kapacitású generátor üzemel, illetve az épület mellett még 4 másik is található. A működésüket 3 saját üzemanyagtank is garantálja.

A létesítményben 14 ezer szerverrack helyezhető el, ami együtt akár 100 megawatt energiafelvételt is eredményezhet. A Tulip Data Center eleve a legszigorúbb elvárásokat teljesítő TIER 4-es adatközpontnak épült. Amikor 2012-ben üzembe helyezték, Ázsia legnagyobb és a világ harmadik legnagyobb szerverparkja volt, és jelenleg is a legjobbak között tartják számon. (Az adatközpontokat rendelkezésre állás szempontjából az Uptime Institute által kidolgozott TIER ajánlás osztályozza.)

Magyarország is felkerült a modern adatközpontok térképére

Természetesen egy szerverpark kiépítése és üzemeltetése az Egyesült Államokhoz, Kínához vagy Indiához képest más léptékű beruházást jelent Magyarországon, de régiós és országos szinten is mindenképpen kiemelhető az Invitech datacentere, a DC10. Itt is vannak műszaki értelemben lenyűgöző jellemzők – legyen szó adatbiztonságról vagy áramellátásról.

10 éves az Invitech Datacenter Még 2009-ben a korábbi Athenaeum nyomda épületét alakították át a 21. századi technológia követelményeinek megfelelően.

A DC10 bővítésének eredményeként létrejött DC10-III Magyarország legmodernebb és legnagyobb biztonsági fokú, egyetlen TIER 3-as minősítésű adatközpontja, amely a X. kerületi Kozma utcában található. Érdekesség, hogy Budapesttől 450 kilométeren belül a DC10-III az egyetlen TIER 3-as minősítésű szerverközpont, és a régiós országokban is csupán három hasonló létesítmény található.

A beruházás során az épületben minden ellátási útvonal – például az adatátvitel, villamosenergia-betáplálás és hűtés – úgy lett kialakítva, hogy az üzemfolytonosság egy-egy alrendszer kiesése esetén is fenntartható legyen. A régióban is kiemelkedő minőséget nyújtó központban még karbantartás, berendezéscsere vagy bármilyen más, nem üzemszerű állapot esetén is garantáltak a szolgáltatási paraméterek.

Nagyban játszanak – Tudta, hogy…

a Kozma utcai adatközpont önmagában annyi áramot fogyaszt, mint Debrecennek a közvilágítása?

a datacenterben található rengeteg szerveren összesen 1,2 millió darab LED villog?

az átmeneti szünetmentes áramellátás biztosításához annyi akkumulátor szükséges, hogyha ezeket „beletehetnénk” egyetlen elektromos autóba, akkor egy töltéssel el lehetne jutni Budapestről Mexikóvárosig – Ázsián és a Bering-szoroson keresztül?

És akkor nézzük tovább a globális piac nagyágyúit!

China Telecom Data Center – a rekorder

A világ legnagyobb adatközpontja Belső-Mongóliában, a körülbelül hárommilliós Hohhot városa mellett található, és csaknem egymillió négyzetméteren terül el! A létesítményben az adatközponton kívül call centerek, raktárak, irodák és lakások is vannak a dolgozók számára. Ez a datacenter egyúttal a legdrágább is a világon: létrehozása 3 milliárd dollárba került. A helyszín több szempontból is ideális: az 1050 méteres tengerszint feletti magasságon az átlaghőmérséklet 6 Celsius fok körül mozog, ami az év nyolc hónapjában természetes hűtést biztosít. Ráadásul nagy a csapadék mennyisége, és az eltárolt vizet áramtermelésre lehet használni.

Kolos Data Center – a zöld szerverpark

Még el sem készült, de máris óriási figyelmet kapott: Európa legnagyobb adatközpontja ugyanis egy kis falu mellett épül Norvégiában. A Kolos Data Centert teljes egészében megújuló energiaforrásokból táplálják majd, a szél és a víz erejére egyaránt építve. A beruházó szerint az energiaköltségekből mindez 60% megtakarítást jelent majd, ami olcsóbbá teheti a szolgáltatást az ügyfelek számára.

The Citadel – az amerikai digitális kolosszeum

Szintén befejezésre vár az ambiciózus nevű, 670 ezer négyzetméteres, észak-nevadai „Citadella”, amely a tervek szerint valóságos technológiai erődítmény lesz. Sőt, 260 szabadalmaztatott újítást is alkalmazni fognak benne. Az építtető Switch vállalat a Koloshoz hasonlóan 100%-ban megújuló energiaforrásokból termelné ki a szüksége 650 megawattot. A cég Superloop hálózatának köszönhetően az adatközponttól Los Angelesig 9 milliszekundum, San Franciscóig pedig mindössze 4 milliszekundum késleltetés léphet fel.

