ITB Top 25: ismét a jelöltek között az Invitech szakembere

Az IT Business online és print magazin kilenc évvel ezelőtt indította útjára a komoly presztízsű TOP 25 díjat az infokommunikációs szektorban.

Az 5G-re is készül az Invitech - Új szervezeti struktúrát vezetnek be

Az 50-es jelöltlistát – mint minden évben – megkapja a szakmai zsűri is, és ők is kialakítják saját rangsorukat. Az ITB 2016-tól kezdve egy új, objektív mérőeszközt is alkalmaz az értékelő rendszerükben. A jelöltlista összeállítása során a mérőeszközök közé tartozik a közösségi médiafelületeiken – Facebook oldalukon és a YouTube csatornájukon – mérhető sikerráta, valamint az eseményeiken való szereplések visszacsatolása is. A rangsor felállítása az idei évben is az elmúlt egy év üzleti sikerei alapján történt.

Idén is a jelöltek között szerepel Marton László

A szakember 2019 júniusa óta az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese. Feladatköre kiterjed az üzleti ügyfelek részére biztosított távközlési és IT-szolgáltatások értékesítésére, valamint a teljes körű ügyfélkapcsolati tevékenység irányítására.

Marton Lászlóra az ITB Facebook-oldalán adhatja le szavazatát, vagy küldjön e-mailt az info@itbusiness.hu címre 2019. július 22-e (hétfő) éjfélig.

A vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettes az elmúlt időszak legfontosabb eredményének az egységes értékesítési szervezet kialakítását tekinti.

Ennek részeként egyrészt megvalósult az iparág-specifikus nagyvállalati fókuszterületekre koncentráló működés, továbbá létrejött a hatékony középvállalati értékesítést célzó egységes modell. Mindezek eredményeként az iparági átlagot meghaladó növekedést sikerült elérni a megcélzott ügyfélszegmensekben.

A szakember korábban meghatározó szerepet töltött be az Invitech informatikai kompetenciájának megteremtésében, az ICT-szolgáltatások bevezetésében, majd éveken keresztül irányította a társaság nagyvállalati és kormányzati értékesítési tevékenységét, mely később kiegészült a középvállalati szegmens ügyfélkörével is.