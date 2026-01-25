Hamarosan lejárnak a tavalyi autópálya-matricák

2026-ban több változást is bevezettek az autópálya-matricáknál. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) arra figyelmeztet, hogy a sofőröknek érdemes időben felkészülni az új szabályokra, mivel a tavaly megváltott éves matricák csak január 31-én éjfélig érvényesek, bővülnek a fizetős szakaszok, a legtöbben pedig az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást.

Új termék az éves M1 regionális e-matrica, amivel a jogalkotó az autópálya bővítésének ideje alatt kompenzációs lehetőséget akar biztosítani az autósoknak a torlódások, fennakadások miatt. A matrica Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye teljes díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes, ára pedig jóval kedvezőbb, mint a négy vármegyei matrica ára összesen. Az M30-as autópálya Miskolc és Szikszó közötti szakaszának lezárása miatt az autósoknak kedvezményesen lesz elérhető a Borsod-Abaúj-Zemplénre érvényes éves matrica is.

Pótdíj naponta csak egyszer

Nincs helye pótdíj kiszabásának a jogszabálynak megfelelően megváltott jogosultság érvényességi idejének kezdetét megelőző 60 percen belül végzett ellenőrzés alapján. A FEOSZ azt írja, ha valaki menet közben veszi észre, hogy elfelejtett matricát venni, gyorsan pótolhatja ezt. Fontos tudni, hogy pótdíj forgalmi rendszámonként és naptári naponként csak egyszer szabható ki.

Téves forgalmi rendszám feltüntetésekor – legfeljebb 3 karakter eltérésig – a pótdíjfizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül rögzíthető a helyes forgalmi rendszám. Ezért 1470 forint ügyintézési díjat kell fizetni. A jogosultság a módosított forgalmi rendszámra lesz érvényes. A „0” és az „O” karakterek, illetve az „1” és „I” karakterek felcseréléséből adódó tévesztés átírásakor nem számolnak fel díjat. Fokozottan kell figyelni az érvényesség évének beállítására, mert annak korrigálására utólag nincs lehetőség.

Éves matrica, részletre is

Az M1 regionális e-matrica csak 15 ezer forint, 2025-höz képest szinte féláron használhatják a sztrádát az autósok, ám sokan nem ismerik a lehetőséget. Az autopalyamatrica.hu adataiból az látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokaknak nem volt egyértelmű: külön-külön mindegyik vármegyére vették meg a jogosultságot. A szakértők azt javasolják a bizonytalanoknak, hogy használják a kalkulátorokat.

A korábbi kutatásokból kiderült: sokkal többen vásárolnának éves országos matricát (61 700 forint), ha nem egy összegben kellene kifizetni; ez idén végre elérhetővé vált, de sokan erről sem tudnak.