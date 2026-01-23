Itt a KSH friss jelentése: tízezrekkel kevesebb volt a magyar foglalkoztatott, mint tavaly ősszel

A 2025. szeptember–novemberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 656 ezer fő volt, mely 36 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől – jelentette a KSH.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma, 35 ezer fővel, 2 millió 453 ezer főre mérséklődött, míg

a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 202 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 474 ezer fő dolgozott, mely 43 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért szinttől. A közfoglalkoztatottak létszáma 75 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 106 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,0% volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,3 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott – részletezte a KSH.

Munkanélküliség

Ugyanebben az időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 216 ezer fő, 15 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, a munkanélküliségi ráta pedig 4,4% volt. A férfiak esetében a munkanélküliek száma 120 ezer, a nőknél 96 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,2% lett.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,3 hónapot vett igénybe, és

a munkanélküliek 42,1 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben

33,9 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. november végén az egy évvel korábbihoz képest 1,9 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.