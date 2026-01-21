Az Alkotmánybíróság határozatával elutasította a háztartási méretű kiserőművek (HMKE) szaldóelszámolásának kivezetése ellen benyújtott alkotmányjogi panaszokat – derül ki a testület január 20-i közleményéből.

A döntés indokolása szerint

a szaldóelszámolás fokozatos megszüntetése nem sérti a visszaható hatályú jogalkotás tilalmát.

A jogalkotó alkotmányosan elfogadható indokokkal – az ellátásbiztonsággal, a piaci anomáliák csökkentésével és a keresztfinanszírozás megszüntetésével – igazolta a módosítást. A napelemes rendszerekkel kapcsolatos beruházások átlagos megtérülési ideje állami támogatás nélkül is 7−8 évre tehető, a szaldóelszámolás kivezetésére pedig minden HMKE esetében tíz év elteltével kerül csak sor.

A testület értékelése szerint a támadott módosítások nem igényeltek olyan felkészülést az indítványozók részéről, amelyekre az egyes rendelkezések hatályba lépése és tényleges alkalmazása közötti idő ne lett volna elegendő. A határozat rögzíti továbbá, hogy az elszámolás módjának megváltozása nem hozható kapcsolatba az Alaptörvényben szabályozott tulajdonhoz való joggal.

Az Alkotmánybíróság határozatát úgynevezett vezető döntési eljárás keretében, két alkotmányjogi panasz kapcsán hozta meg, így az azonos tárgyban benyújtott további indítványok alapján indult eljárások megszűnnek.

A napelemesek panaszát 2024. március 13-án fogadta be az Alkotmánybíróság. Az érintetteket összefogó és képviselő Napelem-felhasználók Érdekvédelmi Platformja Egyesület (NÉP) ezért kommentálta a döntést úgy, hogy „hosszú várakozásunk után” születette meg. A NÉP nem hagyja ennyiben a dolgot, az elutasításról szóló részletes indoklás megismerése után javaslatot fognak tenni a következő lépésekre. Azt is leszögezték, hogy a NÉP álláspontja nem változott, továbbra is úgy gondolják, hogy a napelemesek alapvető állampolgári jogait sértették meg, ahogyan azt a beadványukban is megfogalmazták.Hozzátették: változatlanul kitartanak amellett, hogy

Nincs 10 év! Nincs 5 forint!

Miért fordultak az Alkotmánybírósághoz a napelemesek?

A alkotmánybírósági beadványt az egyesület elnöke megbízásából egy ügyvédi csapat készítette elő, állította össze úgy, hogy azt bárki érintett beadhassa. Az ok, hogy a háztartási méretű napelemes rendszerek elszámolásával kapcsolatos jogi környezet kiszámíthatatlansága veszélyezteti a magyar családok és vállalkozások beruházásait, valamint az általános befektetői és beruházási bizalmat – ezt állítja a NÉP Egyesület.

Mint ismert, a kormány úgy döntött 2023 szeptemberében, hogy a háztartási napelemesek csak a telepítéstől számított 10 évig maradhatnak a korábbi kedvező, éves szaldóelszámolásban, utána átkerülnek a kedvezőtlenebb havi bruttó elszámolásba. Ezt a szabályt a korábban létesített összes napelemnél alkalmazni kell, holott korábban azt lehetett tudni, hogy csak a 2024. január 1-je után a hálózatra csatlakozóknak nem lesz elérhető már a szaldós elszámolás.

Akik korábban rendeltek napelemet, abban a tudatban tették ezt, hogy szaldóelszámolásban maradhatnak, és a megtérüléssel is így számoltak. Így, ha megfelelő méretű napelem került a tetőjükre, akkor arra számítottak, hogy az fedezni fogja éves szinten az áramfogyasztásukat, és nem kell többé villanyszámlát fizetniük. Azzal, hogy 10 év után át kell térniük havi bruttó elszámolásra, ez a terv is borul. A naposabb (főleg nyári) hónapokban túltermelésbe kerülnek, de a fölös áramot csak 5 forint/kilowattóra áron veheti át tőlük az MVM, a kevésbé napos (főleg téli) hónapokban pedig jó eséllyel több lesz az áramfogyasztásuk, mint a termelésük, így áramot kell vásárolniuk, amit hétszer akkora áron (rezsicsökkentett ár: 36 forint/kilowattóra) tehetnek meg, mint amennyiért átveszik tőlük a fölös áramot.

Vagyis rosszul járnak.

Szaldó- vagy bruttó elszámolás? Ezért nem mindegy

A kedvezményes szaldóelszámolás esetében éves szinten összesíti az energiaszolgáltató, hogy mennyi áramot termelt a napelemes és abból mennyit használt fel. A bruttó elszámolásnál ezt havi szinten nézik meg. A fölös mennyiséget mindkét esetben már egy ideje csak 5 forint/kWh áron veszik át a napelemesektől, ha pedig a család kevesebbet termelt, mint fogyasztott, akkor kedvezményes rezsicsökkentett áron, 36 forintért – vagy, átlagfogyasztás felett, 72 forintért fogják neki felszámolni az áram díját.

A bruttó elszámolás hátránya, hogy jellemzően nyáron hiába termel sokat a napelem, ha azt nem mind tudja felhasználni a fogyasztó, akkor csak 5 forintot kap a hálózatba betáplált mennyiségért. Ha pedig (leginkább) télen kevesebbet termel, mint amennyi az áramfogyasztása, akkor 36 (vagy 70 forintos) áron tudja megvenni a hiányzó áramot.

Emiatt, akik azzal kalkuláltak, hogy mindig szaldóban lesznek (mert ez volt az ígéret), azok anyagi veszteséget kénytelenek elszenvedni. A megtérülésük pedig felmehet tíz évről akár 20–30 évre is. Éves szinten pedig akár több százezer forintos is lehet a veszteség az elszámolás módjának megváltozása miatt. Összességében pedig úgy becsülték, hogy a szaldó napelemes háztartások milliárdoktól eshetnek el amiatt, hogy előbb vagy utóbb (10 év után) átkerülnek bruttó elszámolásba.