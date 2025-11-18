budapestwizz airváradi józsefjárat
Wizz Air: hat új járat indul Budapestről

Képünk illusztráció. Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2025. 11. 18. 16:23
Bővül a Wizz Air Budapestről elérhető úticéljainak száma, írta meg a hvg.hu. Idén egy, jövőre pedig öt új járatot indít a légitársaság Ferihegyről – jelentette be Váradi József vezérigazgató a cég keddi sajtótájékoztatóján.

  • az észtországi Tallinba december 11-től,
  • a dániai Billundba 2026. március 29-től,
  • az észak-macedónai Szkopjéba 2026. március 30-tól,
  • a norvégiai Bergenbe szintén 2026. március 30-tól,
  • az olaszországi Lamezie Termébe 2026. április 30-tól,
  • valamint az olaszországi Riminibe 2026. június 8-tól indulnak járatok.

A fentieken túl a Wizz Air számos, jelenlegi járatát is sűrűbben indítja majd útnak a jövő évtől. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Wizz Air már most is Magyarország vezető légitársasága. Piaci részesedésük 38 százalékos, jelenleg 74 útvonalon indítanak gépeket 34 különböző országba.

A cél pedig az, hogy több mint 100 útvonalon utazhassunk Magyarországról

– emelte ki Váradi József.

Elmondása szerint a növekedésük motorja a jövőben is Közép-Kelet-Európa lesz, de a korábbinál visszafogottabb, évi 10-12 százalékos bővüléssel számolnak. Ez alapján még így is ők fejlődnek a leggyorsabban a régióban – tette hozzá. Kitért a cég első féléves eredményeire is: az utasszám 9,8, a bevétel 9, a profit pedig 2,6 százalékkal nőtt.

